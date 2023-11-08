Для батальйону резервістів: ЦАХАЛ залишає собі виставлені на продаж танки Merkava III, — ЗМІ

За даними журналістів, раніше існували домовленості про те, що Ізраїль поставить 200 танків Merkava Марокко і Кіпру. Зі свого боку, Україна мала отримати від Кіпру російські Т-80У.

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Військово-політичне керівництво Ізраїлю не продаватиме танки Merkava, раніше виставлені на продаж. Про це повідомляє портал newsru.co.il з посиланням ізраїльський телеканал N12.

Вирішили сформувати новий танковий батальйон під назвою "Оф Холь" або "Фенікс", підрозділ поповнять резервісти, які раніше служили в розформованих танкових підрозділах.

Поки що не називається кількість танків Merkava Mark III, яка з'явиться у нового батальйону. Ці танки колись перебували на консервації й готувалися до продажу в треті країни.

Раніше були домовленості про те, що Ізраїль передасть 200 танків Merkava (Mark II та Mark III) Марокко і Кіпру, а Кіпр поставить Україні 41 танк типу Т-80У, які в період 1990-2000 рр. закуповували у РФ.

Повідомлення про переговори Ізраїлю з Кіпром і Марокко з'явилися в червні 2023 року, крім передання "кіпрських" Т-80У для ЗСУ, інших подробиць у відкритих джерелах не було.

За інформацією The Military Balance 2023 Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS), на складах ізраїльської армії на початок поточного року було приблизно 700 танків Merkava MkIII й 200 Merkava MkIV.

Нагадаємо, що бойовики ХАМАС намагаються боротися з танками Merkava, влаштовуючи засідки та використовуючи підземні тунелі. Саме так нещодавно діяв бойовик, який зумів розмістити бомбу на корпусі одного з ізраїльських танків.

Також повідомлялося, що, за даними Forbes, ізраїльські танки Merkava IV виявилися більш захищеними від скидань із дронів порівняно з іншими.