Партизанська війна: як бойовики ХАМАС намагаються боротися з танками Merkava (відео)

Експерти зазначають, що палестинці полюватимуть на танки ЦАХАЛ, використовуючи засідки і підземні тунелі. Саме так вчинив у цьому випадку бойовик, який зумів встановити бомбу на борт ізраїльського танка.

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Бойовики терористичної організації ХАМАС опублікували в соцмережах відео підриву ізраїльського танка "Меркава", імовірно, під час бойових дій у Секторі Газа. Спочатку палестинський бойовик ховається в кущах, а потім кидається до танка і встановлює саморобну вибухівку (СВ). 84-секундний ролик знято камерою, що встановлена на шоломі, було викладено 2 листопада у Twitter.

На кадрах бойовик чекає в засідці ізраїльський танк, що під'їжджає. Після його наближення він кидається до машини та встановлює на корпусі танка поруч із задньою частиною башти вибуховий пристрій, зроблений із реактивної гранати РПГ. Потім він біжить назад у кущі і лунає вибух.

У цей момент бойовик дістає гранатомет, імовірно РПГ "Аль-Ясін-105" і робить постріл, після чого вдалині видно спалах від вибуху.

Наприкінці відеозапису один із бойовиків ХАМАС піднімає шматок металу, який імовірно вказує на те, що це частина танка.

Оглядачі The War Zone, коментуючи ролик, зазначають, що з відео незрозуміло, чи зумів терорист знищити ізраїльський танк, оскільки в хмарі пилу можна було розгледіти тільки спалах від вибуху. При цьому, попри твердження палестинців, що танк нібито було знищено, немає жодних підтверджень навіть того, що "Меркаву" хоча б частково пошкодили.

Проте відеозапис демонструє вразливість бронетехніки, коли вона не діє спільно з піхотою в рамках сухопутної операції в Секторі Газа. Експерти звернули увагу, що боївці ХАМАС вдалося безперешкодно підбігти до танка, потім повернутися до входу в тунель і вистрілити з РПГ, при цьому піхоти на кадрах не видно.

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У зв'язку з операцією ЦАХАЛ, що розпочалася, представник Інституту сучасної війни (MWI) Джон Спенсер сказав, що палестинці, як і 2014 року, використовуватимуть тунелі для партизанської війни, щоб маневрувати під землею і проводити раптові атаки.

"Угруповання також використовуватиме їх в оборонних цілях для переміщення між бойовими позиціями, щоб уникнути вогневих засобів ЦАХАЛу і наземних сил", — зазначив Спенсер.

Нагадаємо, начальник штабу ЦАХАЛу генерал-лейтенант Герці Халеві 2 листопада заявив, що ізраїльська армія вже перебуває всередині міста Газа й оточує його з усіх напрямків. Водночас він уточнив, що його солдати ведуть бойові дії в густонаселеному і складному міському районі, що вимагає професіоналізму і мужності.