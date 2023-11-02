"Важливий етап у війні": армія Ізраїлю оточує місто Газа, — ЦАХАЛ

За словами генерал-лейтенанта Герці Халеві, Армія оборони Ізраїлю має величезну перевагу, хоча в операції в Газі задіяно менше половини збройних сил країни.

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Ізраїльська Армія оборони (ЦАХАЛ) уже перебуває всередині міста Газа й оточує його з усіх напрямків. Про це повідомляє начальник штабу ЦАХАЛу генерал-лейтенант Герці Халеві, передає The Times of Israel.

"Ми подолали ще один важливий етап у війні. Збройні сили перебувають у самому серці північної Гази, діють у місті Газа, оточують його, поглиблюють (наземний наступ) і досягають успіхів... Війська ведуть бойові дії в густонаселеному й складному міському районі, що вимагає професіоналізму та мужності", — ідеться в повідомленні.

За заявою Халеві, ізраїльські збройні сили беруть активну участь у ближньому бою, при цьому їхні операції підтримуються точними розвідувальними даними, а також вогневою підтримкою з повітряних і морських засобів.

Головнокомандувач ЦАХАЛу наголосив, що під час операції в Газі ведуть боротьбу з перевагою, незважаючи на те, що задіяно менш ніж половину всіх збройних сил країни. Інша частина армії залишається в стані бойової готовності для можливих атак на інших фронтах.

Зазначимо, ізраїльські офіційні особи неодноразово заявляли, що вони не мають наміру окупувати Газу під час наземного наступу, але подальше правління ХАМАС є неприйнятним після нападу 7 жовтня, під час якого група вбила 1400 ізраїльтян та взяла у заручники більше 200 осіб.

Раніше стало відомо, що ХАМАС застосував проти Ізраїлю цивільні дрони. Фахівці зазначили, що ця тактика здатна застати зненацька будь-яку професійну армію світу.