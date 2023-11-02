"Важный этап в войне": армия Израиля окружает город Газа, – ЦАХАЛ

По словам генерал-лейтенанта Герци Халеви, Армия обороны Израиля имеет огромное преимущество, хотя в операции в Газе задействованы менее половины вооруженных сил страны.

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Израильская Армия обороны (ЦАХАЛ) уже находится внутри города Газа и окружает его со всех направлений. Об этом сообщает начальник штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Герци Халеви, передает The Times of Israel.

"Мы преодолели еще один важный этап в войне. Вооруженные силы находятся в самом сердце северной Газы, действуют в городе Газа, окружают его, углубляют (наземное наступление) и достигают успехов… Войска ведут боевые действия в густонаселенном и сложном городском районе, что требует профессионализма и мужества", — говорится в сообщении.

По заявлению Халеви, израильские вооруженные силы активно участвуют в ближнем бою, при этом их операции поддерживаются точными разведывательными данными, а также огневой поддержкой из воздушных и морских средств.

Главнокомандующий ЦАХАЛа подчеркнул, что в ходе операции в Газе ведется борьба с преимуществом, несмотря на то, что задействованы менее чем половина всех вооруженных сил страны. Остальная часть армии остается в состоянии боевой готовности для возможных атак на других фронтах.

Отметим, израильские официальные лица неоднократно заявляли, что они не намерены оккупировать Газу во время наземного наступления, но дальнейшее правление ХАМАС является неприемлемым после нападения 7 октября, во время которого группа убила 1400 израильтян и взяла в заложники более 200 человек.

Ранее стало известно, что ХАМАС применил против Израиля гражданские дроны. Специалисты отметили, что данная тактика способна застать врасплох любую профессиональную армию мира.