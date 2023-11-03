Партизанская война: как боевики ХАМАС пытаются бороться с танками Merkava (видео)

Эксперты отмечают, что палестинцы будут охотиться на танки ЦАХАЛ, используя засады и подземные туннели. Именно так поступил в данном случае боевик, который сумел установить бомбу на борт израильского танка.

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Боевики террористической организации ХАМАС опубликовали в соцсетях видео подрыва израильского танка "Меркава" предположительно в ходе боевых действий в Секторе Газа. Сначала палестинский боевик прячется в кустах, а затем бросается к танку и устанавливает самодельную взрывчатку (СВУ). 84-секундный ролик снят камерой, установленной на шлеме и был выложен 2 ноября в Twitter.

На кадрах боевик поджидает в засаде подъезжающий израильский танк. После его приближения он бросается к машине и устанавливает на корпусе танка рядом с задней частью башни взрывное устройство, сделанное из реактивной гранаты РПГ. Затем он бежит обратно в кусты и раздается взрыв.

В этот момент боевик достает гранатомет, предположительно РПГ "Аль-Ясин-105" и делает выстрел, после чего вдалеке видна вспышка от взрыва.

В конце видеозаписи один из боевиков ХАМАС поднимает кусок металла, предположительно указывающий на то, что это часть танка.

Обозреватели The War Zone комментируя ролик отмечают, что по видео непонятно, сумел ли террорист уничтожить израильский танк, так как в облаке пыли можно было разглядеть только вспышку от взрыва. При этом несмотря на утверждения палестинцев, что танк якобы был уничтожен, нет никаких подтверждений даже того, что "Меркаву" хотя бы частично повредили.

Тем не менее видеозапись демонстрирует уязвимость бронетехники, когда она не действует совместно с пехотой в рамках сухопутной операции в Секторе Газа. Эксперты обратили внимание, что боевку ХАМАС удалось беспрепятственно подбежать к танку, затем вернуться к входу в туннель и выстрелить из РПГ, при этом пехоты на кадрах не видно.

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В связи с начавшейся операцией ЦАХАЛ представитель Института современной войны (MWI) Джон Спенсер сказал, что палестинцы, как и в 2014 году, будут использовать туннели для партизанской войны, чтобы маневрировать под землей и проводить внезапные атаки.

"Группировка также будет использовать их в оборонительных целях для перемещения между боевыми позициями, чтобы избежать огневых средств ЦАХАЛа и наземных сил", — отметил Спенсер.

Напомним, начальник штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Герци Халеви 2 ноября заявил, что израильская армия уже находится внутри города Газа и окружает его со всех направлений. При этом он уточнил, что его солдаты ведут боевые действия в густонаселенном и сложном городском районе, что требует профессионализма и мужества.