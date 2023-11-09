"Улучшат возможности ПВО": в Испании началось новое обучение ВСУ на ЗРК Hawk (фото)

По данным Минобороны Испании, учения призваны улучшить возможности противовоздушной обороны Украины перед угрозой самолетов, ракет или беспилотников.

В конце октября министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявлял, что в Испании стартовали учения для новой группы украинских военных, где они осваивают навыки применения зенитно-ракетных комплексов Hawk. Об этом сообщает Министерство обороны страны.

Согласно сообщению источника, 74-й зенитно-артиллерийский полк продолжает свою активную деятельность в области подготовки украинских военнослужащих. В рамках нового курса обучения, который проводится после мероприятий первой половины 2023 года, несколько десятков военных получают навыки использования и обслуживания зенитно-ракетных комплексов HAWK.

Минобороны Испании отмечает, что эти учения призваны улучшить возможности противовоздушной обороны Украины перед угрозой самолетов, ракет или беспилотников.

Комплексная подготовка учебного модуля включает теоретические и практические занятия, осуществляется в Дос Эрманасе, а для формирования команды инструкторов был отобран высококвалифицированный и опытный личный состав полка, указывает ведомство.

В Испании началось новое обучение ВСУ на ЗРК Hawk В Испании началось новое обучение ВСУ на ЗРК Hawk В Испании началось новое обучение ВСУ на ЗРК Hawk

Напомним, 31 октября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что нужно усилить противовоздушную оборону, чтобы потом экономить ресурсы. Он рассказал, что ракета для системы ПВО Patriot стоит 4,1 миллиона долларов, тогда как стоимость ремонта одного поврежденного энергоблока составляет 19,1 миллиона долларов.

26 октября в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили, что министр обороны Великобритании и Северной Ирландии Грант Шаппс заявил, что в ближайшие месяцы состоится поставка Украине систем противовоздушной обороны, которая является важной для защиты гражданского населения от бомбардировок Российской Федерации. По его словам, общая сумма помощи составит более 100 миллионов фунтов.