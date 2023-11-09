"Путин пытается": экс-спикер Генштаба рассказал, есть ли риск окружения ВСУ в Авдеевке

Владислав Селезнев объяснил, что ВС РФ активизировали свое наступление на Авдеевском направлении, поскольку были обеспокоены продвижением Сил обороны в районе Донецкого аэропорта.

Российские оккупанты продолжают попытки окружения Авдеевки в Донецкой области и намерены сейчас захватить местный коксохим. Экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в интервью Obozrevatel рассказал, какие перспективы дальнейших боевых действий.

По его словам, коксохим нужен российским оккупантам постольку-поскольку и это очевидно. У них немного другие приоритеты, которые, как они думают, позволят взять город на Донбассе под свой контроль.

"Им важнее продвигаться с севера через Степовое в направлении Орловки, а с юга в направлении Тоненького, чтобы взять в оперативное окружение украинский гарнизон в Авдеевке. Им нужны победы. Если Путин сможет взять под контроль Авдеевку, это будет хорошим информационным поводом. Плюс Путин пытается создать буфер безопасности рядом с Донецком", — заявил Владислав Селезнев.

Эксперт рассказал о перспективе боевых действий на Авдеевском направлении Фото: DeepStateMAP

Военный эксперт вспомнил, как несколько месяцев назад украинские защитники из 36-й бригады атаковали вражеские позиции возле населенного пункта Опытное и взяли фактически его под свой контроль.

Сразу за ним начинаются поля, которые впритык прилегают к донецкому аэропорту и району Спартак, который считается пригородом Донецка.

"Это заставило немало понервничать российских гауляйтеров в Донецке. Соответственно, россияне пытаются оттеснить украинскую армию как можно дальше на запад", — продолжил Владислав Селезнев.

Эксперт рассказал о перспективе боевых действий на Авдеевском направлении Фото: DeepStateMAP

В целом, ситуация в Авдеевка будет зависеть от наличия ресурсов у ВСУ. Если у защитников будет необходимое количество артиллерийских орудий и боеприпасов к ним, тогда у противника ничего не получится в очередной раз и он будет вынужден отступить.

В ином случае украинская армия будет вынуждена проводить маневренную оборону и отойти западнее Авдеевки. Также ключевым фактором является то, насколько эффективно и оперативно успеют сработать инженерно-саперные подразделения ВСУ.

"Поэтому на тех рубежах, где враг пытается сосредоточить свои основные усилия, необходимо создавать дополнительные инженерно-фортификационные сооружения, рыть окопы и блиндажи. Это важно. Это позволит нам с меньшими потерями сдерживать вражеское наступление. Очевидно, что враг не считается с потерями и готов в рамках "мясных штурмов" пробивать себе путь на запад", — подытожил экс-спикер Генштаба.

В этом же интервью экс-спикер Генштаба Владислав Селезнев рассказал, есть ли предпосылки для освобождения Бахмута. По его словам, противник сосредоточил колоссальное количество резервов, которые хотят вернуть прежние позиции.