Примут сложное решение: Гуменюк объяснила, почему РФ сменила командующего на Херсонском направлении

Пресс-секретарь Сил обороны Юга отметила, что Херсонское направление продолжает контрбатарейную борьбу и получает "достаточно убедительные результаты".

На Херсонском направлении российские оккупанты сменили командование войск "Днепр", которые отвечают за оккупированные районы области, ведь россиян не удовлетворяет неотложная ситуация на левобережье Украины. Об этом в эфире телемарафона рассказала пресс-секретарь Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, такие действия обычно свидетельствует о том, что враг готовится принять важное решение.

"Как показывает практика, командующих они меняют, когда не удовлетворила предыдущая тактика и стратегия", — отмечает пресс-секретарь.

Ситуация на Запорожском и Херсонском направлениях

Гуменюк отметила, что та ситуация, которая разворачивается на материковом левобережье Украины "врага не удовлетворила".

"И Запорожское направление просело, в их понимании, достаточно существенно. Сломанные зубы дракона не остановили натиск Сил обороны", — говорит она.

Кроме того, Гуменюк отметила, что Херсонское направление продолжает контрбатарейную борьбу и получает "достаточно убедительные результаты".

Кроме того, Гуменюк объяснила, что Москва проводит замену своего командующего перед тем, как принять сложное решение на фронте.

В то же время она убедила, что украинские военные формируют всю ситуацию для противника для того, чтобы это решение было как можно более сложным.

Россияне поставили Теплинский на Херсонское направление

Напомним, 29 октября в Институте изучения войны сообщили, что командующий российскими ВДВ Михаил Теплинский заменил Олега Макаревича на должности командира группировки "Днепр" в Херсонской области.

По словам ISW, отстранение Макаревича свидетельствует о том, что Кремль или российское военно-политическое руководство может быть достаточно обеспокоенным и сомневаться в его способностях отразить недавнее масштабное наступление ВСУ на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Другие российские источники сообщили, что халатность Макаревича и крайнее отсутствие командной инициативы способствовали повторным высадкам украинских десантов на левобережье Херсонской области.

Напомним, что, по оценкам ISW, ВСУ перешли железную дорогу под Бахмутом, а ВС РФ планируют штурм завода в Авдеевке.

Также сообщалось, что "вагнеровцы" возвращаются на войну в Украину в подразделениях Росгвардии.