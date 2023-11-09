Узнали о технике РФ: "Атеш" попал на территорию воинской части в Крыму (фото)

По информации партизан, российские оккупанты активно используют цистерны с топливом. Во время рейда установлено количество и состояние боевой техники ВС РФ.

Украинское подполье осуществило очередную разведку 126-й отдельной бригады береговой обороны России в населенном пункте Перевальное во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщили в партизанском движении "Атеш" в Telegram.

"Нам удалось узнать количество, состояние и номенклатуру военной техники бригады", — говорится в сообщении.

Партизаны попали на территорию части 126-й бригады

По словам партизан, враг активно использует цистерны с топливом.

Кроме того, агенты детально изучили схему патрулирования вокруг воинской части.

Партизаны попали на территорию части 126-й бригады Партизаны попали на территорию части 126-й бригады

Ситуация в Крыму

Ночью на 7 ноября во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. Оккупационная администрация Севастополя сообщила о работе ПВО из-за атаки беспилотников. Оккупанты сообщали о якобы сбитии 5 БПЛА.

Также отмечалось о пожаре в частном доме из-за якобы падения обломка одного из БПЛА. Взрывы также слышали жители Бахчисарайского района и возле населенных пунктов Саки и Новофедоровка, где расположен аэродром ВС РФ.

Также 4 ноября украинские военные нанесли удар по российскому кораблю "Аскольд" в Керчи. Известно, что это один из самых новых кораблей России, который является носителем крылатых ракет "Калибр". Он получил значительные повреждения и, возможно, уже не подлежит ремонту.

Корабль проходил испытательные периоды и 27 ноября должен был быть взят на вооружение военно-морским флотом России.

Напомним, ранее члены партизанского движения "Атеш" заявили о переброске в Евпаторию российской военной спецтехники, предназначенной для проведения ремонтов.

Также сообщалось о завозе оккупантами в Евпаторию советских САУ "Гвоздика". Партизаны отметили, что российская армия несет большие потери и вынуждена использовать устаревшую технику. Впрочем, в современных условиях она не способна выполнять нужные задачи.