Британия готовит элитных рейнджеров для спецоперации в секторе Газа, — Генштаб

Начальник Генштаба генерал сэр Патрик Сандерс заявил, что сотни элитных бойцов готовятся к эвакуации граждан Великобритании из сектора Газа.

Элитные подразделения британской армии готовятся в Ливане к миссии по эвакуации британских граждан из сектора Газа. Об этом сообщает Daily Mail.

Сотни бойцов оказались в Ливане, где проходят интенсивную подготовку для возможной операции по эвакуации граждан Великобритании от зоны боевых действий на Ближнем Востоке. Ожидается, что Королевские Воздушные силы проведут воздушную операцию. Однако ее детали держатся в тайне, чтобы обеспечить элемент неожиданности.

Начальник Генштаба генерал сэр Патрик Сандерс подтвердил, что британские элитные рейнджеры готовятся к "небоевым эвакуационным операциям". Существует опасение, что боевики ХАМАС могут использовать иностранцев, в том числе британцев и американцев как "живой щит". Многие граждане Соединенного Королевства до сих пор не смогли покинуть сектор Газы.

"Очевидно, что есть перспектива операции по эвакуации некомбатантов, если конфликт действительно расширится. Мы готовимся для этого. Мы [также] используем сеть, которую мы имеем, например, наши силы специальных операций и рейнджеров в Ливане. Это дает нам понимание и влияние на процесс принятия решений в Ливане и возможность видеть вещи с другой стороны северной границы, что, безусловно, касается Израиля", — заявил Сандерс.

Также Великобритания хочет успокоить страны-партнеры и подготовиться к гуманитарным операциям, например, создание полевых госпиталей или доставки гумпомощи. Вероятность привлечения армии к боевым действиям оценивается как маловероятная. Еще одна из целей британского контингента в Ливане — это сдерживание Ирана от прямого привлечения к боевым действиям в Израиле.

Напомним, 9 ноября СМИ писали, кто спонсирует боевиков ХАМАС. Годовой бюджет составляет не менее 2,4 млрд долларов.

8 ноября ЦАГАЛ показал, как уничтожает подземелья ХАМАС в секторе Газа.