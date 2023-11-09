Путин пытается влиять на Центральную Азию: договорился с Токаевым о военном сотрудничестве, — СМИ

По данным журналистов, президент РФ пытается сохранить влияние в регионе на фоне растущей конкуренции со стороны Китая.

Глава Кремля Владимир Путин во время визита в Казахстан провел встречу с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщает Sky News.

Российский президент стремится сохранить свое влияние в Центрально-азиатском регионе на фоне растущей конкуренции со стороны Китая, отмечают журналисты.

По информации российских СМИ, Токаев после переговоров с Путиным заявил, что в Казахстане намерены развивать "стратегическое партнерство с Россией", в частности есть договоренности об общих нефтегазовых проектах.

Президенты стран подписали совместное заявление и план действий по сотрудничеству на 2024-26 гг., также подписан меморандум о сотрудничестве в сфере энергетики. Планируется строительство нескольких ТЭЦ.

Сотрудничество РФ и Казахстана в военно-технической сфере не направлено против третьих сторон, также говорится в публикации.

Сообщается, что Путин намекнул, что понимает политику Токаева в отношении западных стран. Власти центральноазиатской страны неоднократно заверяли представителей Запада в том, что поддерживают санкции, введенные против кремлевского руководства.

Отмечается, что президент РФ считает, что "удовлетворить национальные интересы возможно даже с соблюдением международных обязательств".

По его словам, Казахстан и РФ "всегда смогут решить вопросы, которые представляют национальный интерес". В приоритете якобы должно быть национальное развитие, отметил он.

Напомним, что Казахстан стал главной страной-посредником для РФ, из которой импортируются немецкие высокоточные винтовки. Об этом говорится в опубликованном на днях расследовании издания Correctiv.

Также сообщалось, что Германия возвращает из Польши три дивизиона Patriot спустя год после падения ракеты в польском селе.