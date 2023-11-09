"Все что было — сгорело с нашими домами": Зеленский об отношениях с РФ после войны (видео)

По словам президента, современный мир оказался страшнее, чем предполагалось, ведь украинцам ежедневно приходится бороться. Вероятнее всего, именно будущее поколение примет решение о дальнейших отношениях.

Президент Владимир Зеленский заявил, что потенциальные послевоенные отношения Украины и России будут зависеть от определенных факторов, однако об этом рано говорить. На эту тему глава государства высказался во время онлайн-общения со студентами университетов Мексики 9 ноября.

По его словам, когда в первую очередь говорит оружие, тогда не может идти речь о каком-то будущем. Современный мир оказался страшным для Украины, ведь ежедневно приходится бороться за то, чтобы будущие поколения не испытали на себе весь ужас войны.

"Наше будущее решается в Украине. Мы не приходили на землю России, не атаковали ее мирное население, инфраструктуру. Они зашли. Уважения к ним нет. Все, что было общее, — они убили вместе с нашими людьми и детьми. Все, что между нами было когда-то, — сгорело с нашими домами", — заявил Зеленский.

Отдельно президент отметил, что сейчас очень сложно думать о том, как именно России и Украине придется уживаться рядом и вопрос отношений будут решать уже будущие поколения.

"Это будет зависеть от того, как Россия закончит войну, выйдет ли с нашей территории самостоятельно, будут ли готовы ее поколения извиняться, будет ли восстановлена справедливость через приговоры суда. От многих таких вещей зависит будущее", — подытожил глава государства.

Напомним, 8 ноября Владимир Зеленский заявил, что для того, чтобы война закончилась ВС РФ должны покинуть территорию Украины. Уже после этого может начаться дипломатическая платформа, которая и поможет окончить боевые действия.