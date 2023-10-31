Зеленский предложил Раде расторгнуть консульское соглашение с РФ

Соглашение о консульских отношениях между Украиной и Российской Федерацией было подписано в январе 1993 года. В настоящее время документ с инициативой о расторжении отношений был передан на рассмотрение руководству Верховной рады.

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Президент Украины Владимир Зеленский представил инициативу о расторжении консульского соглашения между Украиной и Российской Федерацией. Этот законопроект был официально представлен в Верховной раде. Об этом сообщает официальный портал Рады.

Текст данного законопроекта пока не опубликован на официальном сайте парламента. В настоящий момент документ передан на рассмотрение руководству Верховной рады.

Отметим, что консульское соглашение — это документ, который устанавливает правила и нормы, регулирующие консульские отношения между двумя государствами. Соглашение о консульских отношениях между Украиной и Российской Федерацией было подписано в январе 1993 года и вступило в силу в ноябре 1995 года.

Соглашение регулировало вопросы открытия консульств, назначения и допущения глав консульских учреждений, а также консульские функции.

Напомним, что политолог Пеетер Тайм 14 сентября заявил, что к Российской Федерации должны быть приняты еще более радикальные меры, с этой страной необходимо прекращать любые отношения.

Еще 24 февраля 2022 года Украина разорвала дипломатические отношения с Россией после начала полномасштабного вторжения и ракетных обстрелов ряда украинских городов.