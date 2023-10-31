Зеленський запропонував Раді розірвати консульську угоду з РФ

Угоду про консульські відносини між Україною та Російською Федерацією було підписано в січні 1993 року. Наразі документ з ініціативою про розірвання відносин було передано на розгляд керівництву Верховної ради.

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Президент України Володимир Зеленський представив ініціативу про розірвання консульської угоди між Україною та Російською Федерацією. Цей законопроєкт був офіційно представлений у Верховній раді. Про це повідомляє офіційний портал Ради.

Текст цього законопроєкту поки не опубліковано на офіційному сайті парламенту. Наразі документ передано на розгляд керівництву Верховної ради.

Зазначимо, що консульська угода — це документ, який встановлює правила і норми, що регулюють консульські відносини між двома державами. Угода про консульські відносини між Україною та Російською Федерацією була підписана в січні 1993 року і набула чинності в листопаді 1995 року.

Угода регулювала питання відкриття консульств, призначення і допущення голів консульських установ, а також консульські функції.

Нагадаємо, що політолог Пеетер Тайм 14 вересня заявив, що до Російської Федерації мають бути вжиті ще більш радикальні заходи, з цією країною необхідно припиняти будь-які відносини.

Ще 24 лютого 2022 року Україна розірвала дипломатичні відносини з Росією після початку повномасштабного вторгнення і ракетних обстрілів низки українських міст.