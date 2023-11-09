Альтернативный коридор в Черном море продолжил работу, несмотря на атаку РФ, — Мининфраструктуры (фото)

По словам главы ведомства Александра Кубраков, с начала работы коридора 91 судно перевезло 3,3 млн тонн сельскохозяйственной и металлопродукции.

Глава Мининфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что альтернативный коридор в Черном море работает, несмотря на недавнюю атаку ВС РФ на гражданское судно. Пост опубликован в соцсети X (ранее Twitter).

По словам министра, с начала работы коридора 91 судно перевезло уже 3,3 млн тонн сельскохозяйственной и металлопродукции.

Комментарий министра появился после сообщений о том, что вблизи одесского порта российская ракета повредила гражданское судно, которое под флагом Либерии должно было везти в Китай руду. В результате погиб один человек и еще четверо получили ранения.

Либерийский корабль Kmax Ruler после атаки ВС РФ

"Шесть кораблей с 231 тысячей тонн агропродукции на борту вышли из Одесского порта и направились к Босфору. Пять суден ждут, пока им разрешат зайти в порты для загрузки. Трафик по Украинскому коридору продолжат идти, несмотря на систематические атаки России по портовой инфраструктуре", — также говорится в публикации.

В июле Кремль вышел из зерновой сделки, которая была организована при посредничестве ООН и гарантировала безопасную перевозку украинского зерна в Черном море.

С тех пор ВС РФ принялись интенсивно атаковать украинскую портовую инфраструктуру. Но в августе Украина запустила собственный экспортный коридор, чтобы продолжить экспорт сельскохозяйственной продукции.

По словам министра Кубракова, Силы обороны предпринимают все возможное, чтобы отразить российские атаки.

Напомним, что Украина начинает использовать инновационный способ перевозки зерна на экспорт.

Также сообщалось, что, по данным Оперативного командования "Юг" от 1 ноября, российские самолеты сбрасывают взрывчатку по маршрутам гражданских кораблей в Черном море.