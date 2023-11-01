Самолеты РФ сбрасывают взрывчатку по маршрутам гражданских кораблей в Черном море, — ОК Юг

По данным командования, за прошедшие сутки зафиксированы три случая, когда тактическая авиация РФ сбрасывала мины и управляемые бомбы по маршрутам гражданского судоходства в Черном море.

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Украина обвинила РФ в терроре гражданского судоходства. Российские самолеты сбрасывают мины и прочие взрывные устройства по маршрутам гражданских судов в Черном море. Об этом сообщается на странице Оперативного командования "ЮГ" в Facebook.

"Оккупанты продолжают терроризировать тактической авиацией пути гражданского судоходства в Черном море, сбрасывая взрывные устройства по вероятному маршруту гражданских судов. За прошедшие сутки зафиксировано 3 таких сброса. Однако функционирование навигационного коридора продолжается под эгидой Сил обороны", — говорится в публикации.

Выйдя из зернового соглашения в июле, Кремль заявил, что будет рассматривать любое судно как потенциальную военную цель.

Представители командованиях объяснили, что РФ регулярно сбрасывает управляемые бомбы, морские мины и неизвестные взрывные устройства рядом с морским коридором.

По официальным данным, десятки кораблей последовали судоходным маршрутом в Черном море после того, как он начал работу в августе.

Напомним, что Черное море превратилось в один из главных театров боевых действий в Украине. Полный масштаб ущерба, нанесенный Черноморскому флоту за последние месяцы, широкой общественности пока не ясен. Однако Владимиру Зеленскому об этом известно.

Также сообщалось, что 31 октября в бухте Севастополя произошло задымление российского корабля. Местные паблики писали о возможном пожаре или же испытаниях дымовой установки.