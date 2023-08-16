РФ терроризирует в Черном море корабли только тех стран, которые слабее, — эксперт

По словам военно-политического обозревателя Александра Коваленко, в Кремле продолжают демонстрировать свои слабости после выхода из "зернового соглашения". Черноморский флот провоцирует судна тех государств, которые не могут ответить силой.

Related video

Российская Федерация продолжает умышленно терроризировать корабли слабых стран в Черном море. Это одна из тактик манипуляции противника. Об этом заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко на брифинге в медиацентре "Украина-Одесса" 16 августа.

По его словам, после выхода Кремля из "зернового соглашения", Российская Федерация вернулась к методу провокаций. Они угрожают кораблям тех стран, которые не могут ответить силой.

При этом, если сравнивать сегодняшнюю ситуацию с 2022 годом, то все не так критично, хоть уровень опасности все еще не высоком уровне. Связано это с тем, что противник нарушает практически все международные права и осуществляет провокации в акватории.

"В первую очередь провокационные действия в отношении судов, которые ходят под флагами стран, которые не могут дать какой-то мощный политический, или другой ответ. В частности, последний инцидент, который произошел с судном под флагом Палау. Итак, какой-то реакции Россия не получила … в то же время, когда проходили морем суда под флагами Израиля, Турции таких провокационных действий не происходило", — заявил Александр Коваленко.

В такой способ, как отметил эксперт, Россия демонстрирует всему миру свои слабости, хотя они сами считают иначе. Кроме того, противник начал реализовывать свой план, который якобы должен превратить Черное море во внутренний водоем России.

Они хотят, чтобы все соглашались на условия Кремля, в том числе в вопросе "зернового соглашения" к которому РФ имела лишь относительное отношение. Основная роль была на Украине, ООН и Турции.

Напомним, 16 августа сообщалось, что США ищут альтернативные пути экспорта зерна из Украины. Вашингтон поддерживает план, при котором к октябрю Украина сможет экспортировать до четырех миллионов тонн зерна в месяц через реку Дунай.