РФ тероризує в Чорному морі кораблі тільки тих країн, які слабші, — експерт

За словами військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, у Кремлі продовжують демонструвати свої слабкості після виходу із "зернової угоди". Чорноморський флот провокує судна тих держав, які не можуть відповісти силою.

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Російська Федерація продовжує навмисне тероризувати кораблі слабких країн у Чорному морі. Це одна з тактик маніпуляції противника. Про це заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко на брифінгу в медіацентрі "Україна-Одеса" 16 серпня.

За його словами, після виходу Кремля із "зернової угоди", Російська Федерація повернулася до методу провокацій. Вони погрожують кораблям тих країн, які не можуть відповісти силою.

При цьому, якщо порівнювати сьогоднішню ситуацію з 2022 роком, то все не так критично, хоч рівень небезпеки все ще на високому рівні. Пов'язано це з тим, що противник порушує практично всі міжнародні права і здійснює провокації в акваторії.

"Насамперед провокаційні дії щодо суден, які ходять під прапорами країн, які не можуть дати якусь потужну політичну, або іншу відповідь. Зокрема, останній інцидент, який стався із судном під прапором Палау. Отже, якоїсь реакції Росія не отримала... водночас, коли проходили морем судна під прапорами Ізраїлю, Туреччини таких провокативних дій не відбувалося", — заявив Олександр Коваленко.

У такий спосіб, як зазначив експерт, Росія демонструє всьому світу свої слабкості, хоча вони самі вважають інакше. Крім того, противник почав реалізовувати свій план, який нібито має перетворити Чорне море на внутрішню водойму Росії.

Вони хочуть, щоб усі погоджувалися на умови Кремля, зокрема в питанні "зернової угоди", до якої РФ мала лише відносне вiдношення. Основна роль була на Україні, ООН і Туреччині.

Нагадаємо, 16 серпня повідомлялося, що США шукають альтернативні шляхи експорту зерна з України. Вашингтон підтримує план, за якого до жовтня Україна зможе експортувати до чотирьох мільйонів тонн зерна на місяць через річку Дунай.