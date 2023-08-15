РФ обстрілює зерносховища ракетами для знищення авіаносців, — Велика Британія (відео)

У Міністерстві оборони Великої Британії заявили, що РФ атакує українські зернові сховища ракетами Х-22, а також часто використовує дрони-камікадзе.

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Росія використовує зразки своїх найкращих озброєнь для атак на зернові сховища України. Про це заявило Міністерство оборони Великої Британії у Twitter 14 серпня.

У відомстві зазначили, що вихід Російської Федерації з Чорноморської зернової ініціативи призвів до скорочення поставок зерна на світові ринки та дестабілізації світових цін на продовольство.

"Наразі Росія використовує деякі зі своїх найкращих озброєнь для ураження об'єктів інфраструктури та транспортування зерна", — сказано в повідомленні.

Також у Міноборони Великої Британії опублікували відео, на якому йдеться, що РФ атакує українські зернові сховища ракетами Х-22. Вони призначені для знищення авіаносців. Крім того, ЗС РФ часто використовують дрони-камікадзе. У результаті тисячі тонн зерна знищено. А ціни на продовольство зросли для 100 тисяч жителів країн Африки.

РФ обстрілює зернові сховища України ракетами, які призначені для знищення авіаносців

Нагадаємо, що 10 серпня у ВМС України оголосили про тимчасові коридори для торгових суден у Чорному морі. Як зазначили у відомстві, нові маршрути потрібні насамперед для того, щоб забезпечити вихід цивільних суден, які стали заручниками російської агресії в Чорному морі та перебувають в українських портах.

Також 8 серпня державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен розповів, яка країна може повернути РФ до зернової угоди. За його словами, якби в Кремлі не ухвалили рішення про початок повномасштабної війни в Україні — питання поставок зерна не стояло б так гостро, однак зараз варто ухвалити визначальне рішення.