Україна оголосила тимчасові коридори для торгових суден у Чорному морі, — ВМС

Як зазначили у відомстві, нові маршрути потрібні насамперед для того, щоб забезпечити вихід цивільних суден, які стали заручниками російської агресії в Чорному морі і перебувають в українських портах.

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У Військово-морських силах ЗС України затвердили тимчасові маршрути для комерційних суден, що рухаються в/з українських портів. Про це в четвер, 10 серпня, повідомила пресслужба відомства.

У ВМС зазначають, що впродовж усіх встановлених маршрутів зберігається військова загроза і потенційна небезпека з боку Російської Федерації.

Як зазначають у пресцентрі ВМС, раніше зазначені маршрути були запропоновані Україною у зверненні до Міжнародної морської організації.

"Рада Міжнародної морської організації визнала право України на вільне торговельне судноплавство, яке гарантоване міжнародним морським правом", — зазначили у ВМС.

Повідомляється, що нові маршрути покликані насамперед забезпечити вихід цивільних суден, які перебувають у портах "Чорноморськ", "Одеса" і "Південний".

Для проходу цими маршрутами буде необхідно мати допуск, який видаватимуть суднам, чиї власники або капітани офіційно підтвердять готовність до плавання в цих умовах.

Крім того, у ВМС нагадали, що останнє судно з українськими продовольчими вантажами покинуло порт Одеси 16 липня.

"Після виходу Росії із зернової угоди держава-агресор атакувала портову зернову інфраструктуру з метою припинити доступ українського продовольства на світові ринки. Світові лідери, зокрема країн Африки, закликали Росію припинити шантаж продовольством і не перешкоджати українському агроекспорту", — резюмували у ВМС.

Нагадаємо, що Росія в липні припинила свою участь у Чорноморській зерновій ініціативі. У Міноборони РФ заявили, що кораблі, які прямують в акваторії Чорного моря до українських портів, з 20 липня розглядатимуться як потенційні перевізники військових вантажів.

У відповідь на це Міністерство оборони України оголосило, що починаючи з 21 липня всі російські судна, які прямують в акваторію Чорного моря в бік морських портів РФ і тимчасово окупованих українських морських портів, розглядатимуться як кораблі, здатні перевозити військовий вантаж.