У группировки "Хезболла" есть российские ракеты "Яхонт" для атак на корабли США, — Reuters

По данным журналистов, руководитель "Хезболлы" Хасан Насралла предупредил, что у его группировки есть "что-то в запасе" для американских кораблей, которые Вашингтон направил в Средиземное море после нападения ХАМАС.

В арсенале радикальной ливанской группировки "Хезболла", которую многие страны признали террористической, есть российские противокорабельные ракеты "Яхонт". Ими группировка может атаковать американские корабли в Средиземном море. Об этом сообщает Reuters.

По данным журналистов, на минувшей неделе руководитель "Хезболлы" Хасан Насралла заявил, что у группировки есть "что-то в запасе" для американских кораблей. Корабли американских ВМС были дислоцированы в Средиземном море после начала боестолкновений в Секторе Газа.

По данным источников журналистов в Ливане, Насралла в своем видеообращении говорил о значительно возросшем военном потенциале своей группировки. В нем, в частности, есть и российские ракеты "Яхонт" с дальностью 300 км.

Прежде аналитики сообщали, что ракеты представители "Хезболлы" закупали в Сирии, где представители Ливана оказывали военную поддержку армии президента Башара Асада.

Сообщается, что кроме ракет российского ВПК, у ливанского военизированного формирования есть и другие ракеты.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в этой связи заявил, что у него нет сведений о том, что на вооружении "Хезболлы" находятся ракеты "Яхонт".

3 ноября глава группировки заявил, что у него не было сведений относительно готовившегося нападения ХАМАС на юге Израиля. Вместе с тем он поддержал действия боевиков и добавил, что "Хезболла" присоединилась к палестинцам и атакует Израиль с севера, но ограниченными силами.

Российские ракеты "Яхонт"

"Яхонт" — это экспортное название противокорабельных ракет "Оникс" среднего радиуса действия, которые предназначены для атак по надводным целям.

Максимальная скорость: 884 м/с;

Скорость у поверхности: 2448 км/ч;

Дальность ракет Яхонт" — до 300 км;

Масса — 200 кг.

Напомним, что, по данным информагентств, в Бразилии "Моссад" предупредил теракт против евреев, который намеревалась организовать "Хезболла".

Ранее, 4 ноября, стало известно, что РФ собиралась поставить "Хезболле" комплексы "Панцирь-С", чтобы сдержать Израиль. По данным ISW, речь идет о системах ПВО, оставшихся от ЧВК "Вагнер".