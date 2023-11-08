В Бразилии "Моссад" предупредил теракт против евреев, который готовила "Хезболла"

По подозрению в планировании теракта задержали двух человек. Моссад поблагодарил силы безопасности Бразилии за арест членов террористической ячейки, которая собиралась совершить нападение на израильские и еврейские объекты в стране.

Related video

Израильская разведслужба "Моссад" совместно со спецслужбами Бразилии предотвратила террористический акт против евреев, проживающих в Бразилии. Его планировала ливанская проиранская группировка "Хезболла". Об этом сообщает Reuters.

Так, в бразильском городе Сан-Паулу были арестованы два человека.

В заявлении "Моссад" выражается благодарность за совместную работу коллегам из Бразилии и других неназванных стран. В сообщении отмечается, что готовился теракт против "объектов, связанных с евреями и Израилем". Подробности не приводятся.

Важно

Продлится 4 часа: Израиль впервые объявил гуманитарную паузу в Газе

"Службы безопасности Бразилии вместе с Моссадом и дополнительными международными службами безопасности и правоохранительными органами предотвратили террористическую атаку в Бразилии, которая была спланирована террористической организацией "Хезболла", управляемой и финансируемой иранским режимом", — говорится в сообщении.

Бразильские власти призвали Израиль к прекращению огня в секторе Газа.

Напомним, что Нетаньяху пригрозил Ливану страшными последствиями, если "Хезболла" вступит в войну. По словам главы израильского правительства, армия Израиля нанесет боевикам сильнейший удар.

Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ перешел в наземное наступление на Сектор Газа и уже фактически окружил Газу. Однако иранские прокси в Йемене объявили войну Израилю и регулярно пытаются обстреливать территорию страны ракетами.