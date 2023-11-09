В ЕС придумали запасной план помощи Украине, если Венгрия наложит вето, — СМИ

Комиссар ЕС по вопросам бюджета Йоханнес Хан сказал, что блок не может быть шантажируемым любыми членами. Венгрия в свою очередь обвинила ЕС в попытке шантажировать ее.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не желает поддерживать новый пакет помощи ЕС для Украины, а Венгрия наложила вето на текущий пакет в 50 миллиардов евро (53,4 миллиарда долларов). В ЕС сообщили, что блок не может быть шантажированным любыми членами, которые отказываются от него, поэтому в Евросоюзе решили рассмотреть альтернативный план помощи Украине, чтобы обойти вето Венгрии. Об этом пишет Вloomberg.

Предложение будет предусматривать национальные гарантии от государств-членов по привлечению финансирования, если Будапешт заблокирует пересмотр долгосрочного бюджета ЕС, который включает пакет помощи Украине и требует единодушия.

В то же время Орбан рассчитывает на скорое выделение по крайней мере части более 30 миллиардов долларов средств ЕС для его страны, которые блок заморозил в прошлом году из-за беспокойства относительно отсутствия демократии в стране.

Выступая перед законодателями Европейского парламента 8 ноября, комиссар ЕС по вопросам бюджета Йоханнес Хан сказал, что блок не может быть шантажированным любыми членами, которые отказываются от него.

"Конечно, вы можете сделать вещи более сложными, громоздкими, если вам нужно единодушие, но мы видели в прошлом, будучи абсолютно четкими, что вы не можете остановить нас делать что-то. Конечно, если думать об Украине, это может быть сложнее. Конечно, мы можем найти решение, которое будет включать только 26 государств-членов", — сказал он.

Венгрия в свою очередь обвинила ЕС в попытке шантажировать ее.

"Мы видим попытку шантажа со стороны Брюсселя. Комиссия не решила, выполнили ли мы их условия по выделению средств очевидно с целью привязки к другим файлам, таким как помощь Украине или пересмотр бюджета. Венгрия готова обсуждать бюджет ЕС — даже помощь Украине в краткосрочной перспективе от шести месяцев до года, — но не согласится начать переговоры о членстве в ЕС с Киевом", — сказал руководитель аппарата премьер-министра Венгрии Гергелий Гуляс.

Напомним, что Венгрия снова заблокировала транш ЕС в размере 500 млн долларов на военную помощь Украине.