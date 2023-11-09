На башне рядом с аэропортом "Шереметьево" разместили систему ПВО "Панцирь", — CIT (фото)

По данным расследователей, система "Панцирь" должна прикрывать от украинских БПЛА воздушное пространство к северу от Москвы.

Недалеко от аэропорта "Шереметьево" на железобетонной башне появилась система ПВО "Панцирь". Очередной российский комплекс разместили в деревне Капустино поблизости с Дмитровским шоссе. Об этом сообщает расследовательская группа Conflict Intelligence Team.

Непосредственно над этим местом проходит один из маршрутов, по которому самолеты заходят на посадку в "Шереметьево".

ПВО "Панцирь"

Как пишут расследователи, "Панцирь" должен прикрывать от украинских БПЛА воздушное пространство к северу от Москвы.

ПВО "Панцирь"

Прежде несколько подобных установок размещались на крышах московских зданий и в окрестностях Москвы.

О том, что в РФ прибегают к упомянутому способу защиты, стало известно в январе 2023 года. После атак дронов ВС РФ начали установать ПВО на крышах зданий в российской столице и Московской области. С тех пор позиции ПВО, которые обнаружили OSINT-исследователи по данным из открытых источников, модернизировали.

В последний раз новый "Панцирь" журналисты находили на спутниковых снимках 12 октября. Он находился на подиуме возле аэродрома Чкаловский.

Напомним, что в конце октября стало известно о том, что россияне разместили ПВО "Панцирь С-1" возле нефтебазы в Феодосии.

Также сообщалось, что на аэродроме Бельбек появились российские комплексы "Панцирь-С2" и РЛС.