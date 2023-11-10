ВС РФ в несколько волн атаковали Украину дронами-камикадзе: под Киевом были слышны взрывы

По информации командования, противник осуществлял пуски воздушных целей с юга, после чего тревога начала постепенно распространяться по регионам. Об активной работе систем ПВО сообщала военная администрация Киевской области.

Российские оккупанты в ночь на 10 ноября в очередной раз атаковали мирные города Украины. Для этого использовались дроны-камикадзе иранского производства Shahed. Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что всего было несколько волн, когда противник запускал БПЛА. Ближе к полуночи ночи тревога прозвучала в нескольких областях страны, среди которых Винницкая, Кировоградская и Черкасская. В командовании отметили, что в этих регионах "ракетная опасность связана с угрозой применения ударных БПЛА".

Позже тревога распространилась на Черкасскую и Киевскую области. В Киевской областной военной администрации заявили о том, что силы ПВО приступили к работе.

"В воздушном пространстве зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях и в других безопасных местах во время сигнала воздушной тревоги", — говорится в сообщении.

Граждан традиционно призвали соблюдать информационную тишину и не выкладывать кадры с работой ПВО или последствиями потенциальных разрушений.

К трем часам ночи Shahed добрались и до Черниговской области, но вскоре начали звучать отбои.

Вторая волна БПЛА: что известно

Ближе к 4 утра воздушная тревога вновь начала распространяться по регионам — угроза применения БПЛА существовала для Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей. В Воздушных силах сообщили о ракетной опасности.

Дале "красными" стали еще Николаевская и Херсонская области, где была объявлена угроза применения авиационного вооружения из Азовского моря. Уже в 4:30 начали звучать отбои. О последствиях атак местные власти не сообщали на момент публикации материала.

Напомним, 8 ноября сообщалось, что ВС РФ снова атаковали украинскую ТЭС. Обошлось без пострадавших. При этом в результате атаки пострадало оборудование ТЭС, но энергетики работают над тем, чтобы устранить повреждения.