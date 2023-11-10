Авдеевка или Купянск: эксперт спрогнозировал тактику ВС РФ во время выборов в России (карты)

По словам майора запаса ВСУ Алексея Гетьмана, многое на фронте зависит от погодных условий, которые уже не позволяют противнику осуществлять задуманные планы. Кроме того, фокус кампании Путина будет на "хаосе" в Европе и США, а не на войне.

Вскоре в РФ состоятся президентские выборы и нынешний глава государства Владимир Путин намерен сделать акцент своей кампании не на войне в Украине, а на якобы страданиях Запада и успехах России несмотря на санкции. При этом, до марта атаки на населенные пункты будут продолжаться, хоть и не такие активные, как ранее. Ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в интервью Obozrevatel рассказал, чего ожидать в ближайшее время.

По его словам, активность на поле боя уже начала снижаться и связано это может быть прежде всего с погодными условиями. Противник вряд ли будет совершать массированные атаки сразу на многих направлениях, а сосредоточится на нескольких.

"Для атак может быть выбрана либо Авдеевка, либо Купянск Узловой, чтобы показать россиянам, что их "специальная военная операция" идет по плану. В то же время Кремль продолжает расшатывать ситуацию в Европе и других странах. Посмотрите на события в Словакии, Венгрии, Сербии, началась война в Израиле, Европу накрыла волна антисемитизма и т.д. Происходят и провокации", — заявил Алексей Гетьман.

Майор ВСУ рассказал, чего ожидать от ВС РФ на фронте до выборов президента Фото: DeepStateMAP Майор ВСУ рассказал, чего ожидать от ВС РФ на фронте до выборов президента Фото: DeepStateMAP

Также недавно в воздушное пространство Латвии залетал российский истребитель. Это лишь доказывает, как отметил майор запаса ВСУ, что противник планирует напрягать ситуацию везде, дабы продемонстрировать своему народу якобы спокойную обстановку внутри страны и "хаос" на Западе.

Как только выборы закончатся, такая риторика будет сходить на нет и Кремль вернется к прежним действиям.

"Тогда могут усиливаться боевые действия уже конкретно на фронте", — подытожил Алексей Гетьман.

Напомним, 9 ноября полковник ВСУ в запасе заявил, что ВС РФ точно не смогут захватить Авдеевку в осенне-зимний период. По словам Романа Свитана, третьей волны наступления противника на Авдеевском направлении может не быть из-за ухудшения погодных условий. Это затянется минимум до весны.