Масштабные учения на Гавайях: армия США готовится к войне с Китаем (фото)

По словам американских офицеров, в маневрах такого масштаба армия США не принимала участия с окончанием Второй мировой войны. При этом бойцам приходилось выполнять задачи в условиях, максимально приближенных к боевым.

На Гавайях в центре боевой подготовки проходит финальный этап ротации JPMRC 23-01, в рамках которой 25-я пехотная дивизия США, а также подразделения из Таиланда, Индонезии и Филиппин, провели учения в условиях, реально имитирующих боевую обстановку. Данные маневры были проведены с целью подготовки бойцов к военному конфликту в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом 9 ноября сообщили в Defence One.

Несколько американских офицеров поделились подробностями и рассказали о целях, которые ставило военное командование перед началом ротации.

Так офицер разведки армии США капитан Сэм Солидей рассказал, что, со времен Второй мировой войны американские силы не участвовали в чем-либо подобном. По его словам, солдаты выполняли задания повышенной сложности связанный с перемещением сил и средств с разных островов, пересечением труднопроходимых территорий при поддержке авиации. При этом на островах были различные типы местности — от крутых ущелий до плоских, безлюдных участков, что усложняло выполнение задач.

Бойцы 25-я пехотной дивизии США перед началом маневров. Источник: army.mil

"Таким образом, действия в сложных условиях, которые обеспечивают эти острова, действительно, являются наилучшим способом подготовки бригады боевой авиации", — сказал Солидей.

Командующий Тихоокеанской армией США генерал Чарльз Флинн отметил, что в маневрах принимали участие военные суда и авиация — шесть самолетов C-130 и девять самолетов C-17 из состава Тихоокеанских ВВС.

"Мы должны оставаться в этом регионе. Наличие объединенных сил на Гавайях дает массу преимуществ. Это очень важно для объединенных сил, поскольку я не знаю ни одного другого места, по крайней мере, в армии, где бы проводились совместные тактические учения такого масштаба", — заявил Флинн.

Высадка пехотинце 25-ой дивизии из CH-47 Chinook. Источник: army.mil

Обозреватели пишут, что хотя официальные представители Пентагона предпочитают держать подробности в тайне и не раскрывать подлинных целей проведения маневров на таком уровне, в общих чертах учения означают, что США готовятся к войне с Китаем в Тихом океане.

Ранее сообщалось, что по информации китайских военных, авианосец Shandong, который участвовал в маневрах три раза в этом году удвоил количество вылетов авиации. Только в период с 28 октября по 5 ноября китайские истребители поднимались в воздух 420 раз а вертолеты совершили 150 вылетов.