Три похода в год: китайский авианосец "Шаньдун" удвоил рекорд количества боевых вылетов

В апреле текущего года авиация авианосной группы Shandong совершала 34 вылета в день, а через шесть месяцев это показатель практически удвоился и достиг 63 вылета. Всего за время учений китайские самолеты поднялись в небо 420 раз.

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Авианосная ударная группы Shandong Народно-освободительной армии Китая (НОАК) 6 ноября вернулась в Южно-Китайское море после проведения третьих в этом году дальних морских учений в западной части Тихого океана. В ходе маневров авианосец удвоил рекордные показатели вылетов самолетов и продемонстрировал растущие возможности по отражению различных угроз. Об этом сообщает Global Times.

Отмечается, что с 28 октября по 5 ноября авианосец Shandong в сопровождении сил ВМС, включая два больших эсминца Type 055, три эсминца Type 052D, три фрегата Type 054A и корабль пополнения Type 901, действовал в международных водах в Филиппинском море.

"В ходе учений Shandong выполнил около 420 вылетов истребителей и 150 вылетов вертолетов, что в общей сложности составило 570 общих вылетов авиации", — говорится в сообщении.

Такие показатели, пишут обозреватели, означают, что самолеты совершали в среднем около 63 вылетов в день — это почти в два раза больше, чем во время первых дальних морских учений в этом регионе в апреле, когда авиация в день взлетала 34 раза.

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Таким образом ударная группировка НОАК в этом регионе повысил уровень своей подготовки и значительно расширил возможности экипажа и летчиков, подчеркнули китайские эксперты.

Между тем в это же время в Филиппинском море авианосные ударные группы ВМС США Carl Vinson и Ronald Reagan провели комплексные учения с силами самообороны Японии. Аналитики полагают, что с одной стороны маневры в одном регионе различных групп войск не были направлены против оппонента. Однако тот факт, что маневры двух сторон случайно прошли в этом морском регионе, подчеркивает его стратегическое значение.

Ранее сообщалось, что 2 ноября стало известно о состоянии повышенной боевой готовности китайских боевых кораблей в районе Тайваньского пролива. Представитель командования НОАК Ши И заявил, что такой режим был установлен после прохода через пролив двух военных кораблей США и Канады.