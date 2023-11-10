Долгосрочная перспектива: в НАТО ожидают от ВСУ прогресса в контрнаступлении

По словам генсека Альянса Йенса Столтенберга, войны по своей природе всегда непредсказуемые, а у России было достаточно времени для того, чтобы подготовить оборонные линии.

Альянс рассчитывает на прогресс Вооруженных сил Украины в борьбе с российскими оккупантами, однако все осознают, что это будет сложный процесс. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью DPA, которое было опубликовано 10 ноября.

По его словам, боевые действия в большинстве случаев непредсказуемые, поэтому нужно быть готовыми к любым сценариям.

"Мы должны быть готовыми к долгосрочной перспективе. Войны по своей природе непредсказуемы. Что мы точно знаем, так это то, что то, что происходит за столом переговоров, неразрывно связано с ситуацией на поле боя", — заявил Йенс Столтенберг.

Отдельно было отмечено, что изначально все понимали тот факт, что контрнаступление будет тяжелым, ведь Россия тоже готовилась к дальнейшим действиям ВСУ.

ВС РФ обустроили оборонные линии с минами, танковыми окопами, а также с большим количеством позиций.

Сейчас, продолжает генсек НАТО, только военная поддержка может гарантировать то, что Украина в будущем останется суверенным и демократическим государством. Киев сможет убедить Владимира Путина в том, что ему не удастся победить на поле боя.

Напомним, 31 октября Йенс Столтенберг заявил, что Россия планирует атаки на энергетическую инфраструктуру Украины зимой. По словам генсека НАТО, нет никаких признаков того, что Россия планирует мир, а боевые действия в Сектора Газа не должны стать причиной ослабления поддержки Украины.

7 октября Йенс Столтенберг объяснил, почему нельзя позволить РФ выиграть войну. По его словам, россияне не остановят террор в ближайшее время, поэтому системы ПВО для Украины играют важную роль в защите гражданских.