РФ усилила атаки под Бахмутом: пользуются тем, что ВСУ отвели силы на другие участки, — ISW (карта)

Российские источники утверждают, что ВС РФ вошли в Клещиевку и оттеснили украинские силы от железной дороги. На геолоцированных кадрах, опубликованных 9 ноября, видно, что ВС РФ продвинулись в сторону Клещиевки.

ВС РФ проводят ситуативные локальные наступления на Бахмутском направлении и усилили наземные атаки возле Бахмута в последние несколько дней. Об этом сообщает "Институт изучения войны" (ISW) в сводке от 9 ноября.

Генштаб ВСУ сообщил о примерно 30 атаках оккупантов в районе Бахмута 8-9 ноября — это больше, чем обычно.

Российские источники заявляют, что ВС РФ вошли в Клещиевку и оттеснили украинские силы от железной дороги. На геолоцированных кадрах, опубликованных 9 ноября, видно, что ВС РФ продвинулись в сторону Клещиевки и удерживают позиции к востоку от населенного пункта и к западу от железной дороги.

По сообщениям некоторых российских источников, ВС РФ также вытеснили Силы обороны с позиций в Андреевке и вокруг нее (10 км от Бахмута). Однако ISW не нашли визуальных подтверждений этому.

Несколько российских "военкоров" также утверждали, что ВС РФ продвигались к северо-западу от Бахмута в направлении Берховки-Богдановки (непосредственно к северо-западу от Бахмута, 5 км от города.

На геолоцированных кадрах от 7 ноября видно, что российские войска продвинулись к югу от Берховского водохранилища, примерно 3 км от Бахмута.

Карта боев в Бахмуте

По оценкам ISW, это не более, чем локализованные наступательные операции и ситуативные тактические атаки, цель которых — воспользоваться передислокацией украинских сил из Бахмута.

Некоторые "военкоры" РФ отмечают снижение интенсивности артиллерии ВСУ и наземной активности на Бахмутском направлении в последние дни и объясняют это тем, что ВСУ перебрасывают силы на другие направления.

ВС РФ, вероятно, смогут этим успешно воспользоваться и провести локализованные атаки. Но в более масштабное наступление эти усилия все же не выльются, отмечают аналитики, потому что группировка россиян в районе Бахмута небольшая и дезорганизована. Основные силы ВС РФ брошены на Авдеевку и в районе Харьковской и Луганской областей.

Напомним, что командованию российских войск будет сложно перебросить подкрепление в Херсонскую область.

Также сообщалось, что Путин может отменить "прямую линию" из-за отсутствия побед.