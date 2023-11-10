"Мы развиваемся": депутат Госдумы объяснил огромные потери России в войне против Украины (видео)

Потери России в войне против Украины, по информации Генштаба ВСУ, с 24 февраля 2023 года и до 10 ноября составляют более 309 520 человек личного состава, но российские парламентарии не считают их высокими.

Депутат российской Госдумы Андрей Гурилев заявил, что война против Украины побудила Россию к развитию. Такое мнение он высказал в эфире шоу пропагандиста Владимира Соловьева.

Он отметил, что боевые действия — "огромный толчок развития страны". Он решил убедить россиян, что развязанная ими война в Украине привела к развитию России.

"Война идет, страна живет, страна развивается", — заявил Гурилев.

Потери России в войне против Украины

По сообщению Генштаба ВСУ, с 24 февраля 2023 года и до 10 ноября ВС РФ потеряли в Украине более 309 520 человек. Это количество ежедневно растет, ведь бои и в дальнейшем продолжаются на разных направлениях.

Президент Украины Владимир Зеленский на конференции 8 ноября заявил, что потери войск РФ в войне в Украине в разы превышают потери среди личного состава Сил обороны. По его словам, этот показатель составляет как минимум в пять раз меньше. Во время общения с журналистами украинский президент также напомнил, как можно закончить войну: РФ для этого достаточно оставить оккупированные территории.

Напомним, 4 октября депутат Госдумы и заместителю председателя комитета по обороне Алексей Журавлев заявил, что никто не помешает стране-агрессору захватить всю Украину. Он уверен, что никто из западных союзников Киева не будет выступать против полной оккупации нашего государства.