ВМС США планируют поставку двух подводных лодок в 2024 году после срыва графика

Две новейшие подводные лодки класса Columbia и Virginia не были введены в строй в текущем году из-за проблем с покупкой ключевых компонентов. Кроме того спуску одной из субмарины помешала поломка спускового понтона.

Военно-морские силы США планируют поставить на вооружение две ударные атомные подводные лодки, после того как в этом году были сорваны планы по проведению этих работ. О том с какими проблемами столкнулись американские ВМС по созданию новых субмарин рассказали 9 ноября обозреватели Defence News.

В публикации говорится, что в 2023 году была поставлена одна ударная атомная подводная лодка Hyman G. Rickover, а в декабре на ходовые испытания будет отправлена вторая — New Jersey, которая будет сдана в начале следующего года.

И хотя еще в феврале текущего года руководитель программы по ударным подводным лодкам контр-адмирал Джон Рукер заявил о введении в строй двух подлодок класса Virginia, почти сразу же его ведомство стало отставать от графика.

"Помимо ряда неустановленных проблем, возникших летом, компания General Dynamics Electric Boat была вынуждена отложить спуск подводной лодки на воду весной, когда сломался ее спусковой понтон", — пишут обозреватели.

Американская подводная лодка класса Columbia

Кроме того начались проблемы с финансированием, так как средства на закупку критически важных деталей появлялись с опозданием вынуждая процесс строительства либо приостанавливаться и ждать, либо продолжать работу без детали, а затем пытаться установить ее позже более дорогостоящим способом.

Строительство подводной лодки класса Virginia

Исполнительный директор Управления стратегических подводных лодок Мэтт Сермон заявил, что для подводных лодок класса Block V Virginia, а также второй подводной лодки с баллистическими ракетами класса Columbia, строительство которой официально началось в прошлом месяце, в плане финансирования "будут улучшения". По его словам, поставщики используют деньги ВМС для расширения мощностей или улучшения рабочих процессов и, таким образом, поставляют свои детали в срок.

Ранее сообщалось, что американские оружейники оснастили подводную лодку класса Ohio специальным модернизированным буем. Это устройство обеспечивает стратегическую субмарину экстренной связью с президентом США в момент, когда лодка находится глубоко под водой.