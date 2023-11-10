Единство между Залужным и Зеленским: Ермак пролил свет на отношения между руководителями во время войны (видео)

Продолжаются разговоры о том, что Зеленский собирается заменить генерала Залужного на другого главкома. Руководитель Офиса президента ответил, есть ли основания для такой информации.

Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что между президентом Украины Владимиром Зеленским и Главнокомандующим ВСУ генералом Валерием Залужным продолжается постоянный диалог относительно действий во время войны с Россией. В то же время позиция относительно победы в этой битве — единая. Об этом шла речь во время его интервью Наталье Мосейчук на Youtube-канале в программе "Мосейчук +"

На вопрос, действительно ли президент хочет заменить Залужного на другого главкома, Ермак ответил, что ему такая информация неизвестна.

"Я не слышал об этом. У меня нет такой информации", — сказал он.

Ермак рассказал об отношениях между Зеленским и Главнокомандующим

По его словам, руководители находятся в постоянном диалоге и работают 24/7, а также отметил, что военное положение предусматривает постоянное развитие.

Едины ли президент и генерал Залужный?

Относительно единства между Главнокомандующим и президентом Ермак ответил однозначно.

"А как может быть по-другому? У нас есть единственная позиция — победить в этой войне. Сегодня, безусловно, продолжается постоянный диалог, постоянная работа 24/7. Мы должны быть еще умнее, должны быть еще креативнее", — сказал он.

Будут ли выборы президента весной 2024 года?

По словам Мосейчук, Офис готовится к выборам президента и вроде бы их рассматривают 31 марта 2024 года. Поэтому, ожидать ли голосования весной? Такой вопрос задала ведущая напоследок.

"Даже не знаю, что вам на это ответить. Мы думаем, как победить в этой войне. Делаем все каждый день", — ответил Ермак.

Напомним, среди украинских политических и экономических экспертов существует мнение, что во время военного положения выборы президента проводить не время. В то же время политик Александр Доний оппонирует популярному мнению, что выборы во время войны неуместны. По его мнению, они как раз нужны, ведь никто не знает, сколько еще продлится война, да и опыт их проведения с 2014 года накоплен достаточный. Ознакомьтесь с его аргументами в материале Фокуса.