Километры подземных лабиринтов: как обустроено "метро Газы", — визуализация NYT

Боевики ХАМАС с 2007 года построили огромные тоннели, которые по оценкам некоторых экспертов, простираются под всем сектором Газы.

Боевые действия в секторе Газа имеют все подводные камни, которые только может ожидать солдат в условиях городской застройки. Засады, ограниченная видимость и засилье гражданских лиц. Кроме этого, под землей может быть еще большая угроза. Об этом сообщает The New York Times.

Пока бойцы Армии обороны Израиля (АОИ) медленно продвигаются в густонаселенном секторе Газы под землей их могут ждать еще большие угрозы. Боевики ХАМАС построили километры тоннелей, которые по мнению некоторых простираются на всю Газу. И это не просто тоннели, а проходы на большой глубине, которые имеют отдельные бункеры с едой, водой, оружием и командные центры. Считается, что тоннели достаточно широкие, чтобы по ним мог ездить транспорт.

Обычные двери на улице или люки могут быть проходом в сеть туннелей. Это позволяет боевикам ХАМАС незаметно появляться для миссий, а затем исчезать из поля зрения. Ни один посторонний не имеет точной карты сети. Однако фотографии и видео могут раскрыть то, как они функционируют.

Тактический туннель боевиков ХАМАС

Одна из главных целей АОИ заключается в том, чтобы уничтожить туннели. Для этого военным нужно найти входы, которые часто могут быть скрытыми внутри гражданских зданий. Обычно высота туннеля 1,98 м и 1,5 метра в ширину.

Одна 85-летняя израильтянка, которую держали в заложниках в течение 17 дней в туннелях после того, как ее похитили 7 октября, рассказала, что ее прошли через "паутину" мокрых и влажных туннелей. По ее словам, в конце концов она дошла до большого зала, где удерживали еще два десятка заложников.

После прихода к власти ХАМАС в 2007 году, Израиль усилил блокаду сектора Газа. После этого между Египтом и сектором создалась огромная сеть туннелей для контрабанды от оружия до топлива. Каир приложил много усилий, чтобы уничтожить их, но часть, по словам местных, все еще работает.

Контрабандные туннели могут быть друг над другом

"Ничто, что вы используете на поверхности, не работает. Вы должны иметь специальное оборудование, чтобы дышать, видеть, ориентироваться, общаться и применять летальные средства, особенно стрельбу", — заявил Джон В. Спенсер, который изучает Военную академию США.

Напомним, 9 ноября СМИ писали, что Израиль захватил ключевой опорный пункт ХАМАС в Газе.

8 ноября ЦАГАЛ показал, как уничтожает подземелья ХАМАС в секторе Газа.