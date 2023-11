"Потоп Аль-Аксы": начало эпохи негосударственных спецопераций

Вторжение боевиков ХАМАС в Израиль показало: растущее распространение военных технологий в сочетании с постоянной недооценкой боевых группировок позволяет негосударственным структурам противостоять государствам и демонстрировать силу.

Шок от нападения ХАМАСа 7 октября продолжает влиять на события по всему миру, и многие опасаются, что оно станет катализатором более масштабной региональной войны. Аналитики сравнивают эту атаку с войной 1973 года, утверждая, что Израиль повторил многие из тех же ошибок, не сумев предвидеть нападение. Но это был не просто провал разведки. Это был провал воображения. Израилю стало удобно управлять своими отношениями с ХАМАСом в Газе, и в течение почти десяти лет ракетные обстрелы и взрывы террористов-смертников оставались относительно низком уровне. Более того, как мы убедились во время нашего визита в прошлом месяце, высшие должностные лица Израиля, отвечающие за безопасность, крайне обеспокоены угрозой, исходящей от "Хезболлы" на севере, и беспорядками на оккупированном Западном берегу. Мало кто ожидал, что ХАМАС сможет предпринять что-либо, с чем израильские силы не смогут справиться своими ограниченными возможностями по безопасности в районе Газы.

Фокус перевел статью Лео Бланкена, Иэна Райса и Крейга Уайтсайда о том, что означает "Потоп Аль-Акса" для спецопераций.

Что Израиль упустил из виду, так это растущую демократизацию технологий, которые быстро предоставляют новые и опасные возможности негосударственным субъектам. Стивен Биддл в своей книге "Nonstate Warfare" утверждает, что это позволяет агрессивным негосударственным субъектам достичь военных возможностей, которые раньше были уделом государств. При тщательной интеграции в гибридные военно-террористические кампании это бросает вызов государствам, которые настаивают на устаревших ошибочных представлениях о своих противниках. Наши исследования показывают, что негосударственные субъекты все активнее развивают потенциал специальных операций, который создает стратегические и политические эффекты, выходящие за рамки их тактического применения.

Недооценка ХАМАСа и ему подобных

Внезапная атака ХАМАСа имела два аспекта. Первый – "стратегическая внезапность". Это означает, что противник достигает стратегического эффекта, атакуя известного противника известными методами, но заставая его врасплох "в неожиданное время или в неожиданном месте". Например, при атаке на Перл-Харбор была достигнута стратегическая внезапность, несмотря на предсказуемость возможности использования Японией авианосцев. Вторым аспектом атаки ХАМАСа была "доктринальная внезапность". Это означает, что субъект использует "известные технологии и возможности неожиданным образом для получения новых мощных эффектов". ХАМАС добился этого, объединив многие элементы в подобие того, что американские военные называют многодоменной военной операцией, причем сделал это с таким уровнем точности, координации и планирования, который шокировал наблюдателей.

Боевики ХАМАС вторглись в Израиль на парапланах

Каким образом Израиль и другие страны не заметили масштабной подготовки, необходимой для планирования и осуществления такой атаки? Основная логика создания военной мощи основана на накоплении физического и человеческого капитала. На протяжении последних 1000 лет национальные государства справлялись с этой задачей чрезвычайно успешно, и некоторые считают эти усилия определяющим видом деятельности государств. Другие субъекты, такие как транснациональные корпорации, общественные движения и экстремистские группировки, напротив, как принято считать, сталкиваются с систематическими барьерами – правовыми, нормативными, финансовыми, организационными и человеческими, – которые не позволяют им создавать и поддерживать такую военную силу. Однако, несмотря на присущие национальным государствам преимущества, они, в свою очередь, изначально уязвимы для такой силы. Имея фиксированное географическое положение, население, инфраструктуру и экономическую базу, государства подвержены нападению в большей степени, чем негосударственные субъекты.

Негосударственные субъекты применяют терроризм, чтобы использовать уязвимость государства для достижения политического и психологического эффекта путем целенаправленного применения насилия без привлечения механизмов и ресурсов, связанных с обычной военной мощью. Именно поэтому многие наблюдатели обеспокоены тем, что террористические группы приобретают такие "волшебные" технологии, как ядерное оружие и стратегические кибервоздействия, или используют легкодоступные технологии (например, врезаясь коммерческими авиалайнерами в небоскребы) для расширения масштабов своих террористических актов.

Менее понятно, как негосударственные группировки пытаются преодолеть проблему создания военной мощи путем использования устоявшихся методов, таких как базовая военная подготовка и детальное планирование, наряду с легкодоступными технологиями, такими как АК-47 и мотоциклы. Это позволяет негосударственным группировкам создавать некое подобие военной мощи для достижения стратегических эффектов, даже если они не могут поддерживать ее в течение длительного времени. Если такая приблизительная военная мощь будет применена в нужное время и в нужном месте, она может оказать огромное воздействие. Как писал один из нас на этом сайте пять лет назад, "незначительное повышение тактического мастерства агрессивных негосударственных группировок может привести к результатам, имеющим стратегические последствия". Действительно, в последнее время Израиль недооценивает возможности негосударственных субъектов. Несмотря на заявления о том, что в войне 2006 года "Хезболла" была побеждена, даже такие ее сторонники, как бывший президент Джордж Буш-младший, писали в своих мемуарах, что Израиль плохо проявил себя в конфликте с мощным негосударственным субъектом.

Многие наблюдатели обеспокоены тем, что террористические группы приобретают легкодоступные технологии, авиалайнеры, мотоциклы

Существует несколько возможных причин недооценки Израилем ХАМАСа.

Первая причина заключается в том, что негосударственные субъекты обладают неотъемлемым преимуществом сокрытия своего выбора в области инвестиций, доктрины и структуры сил.

Вторая причина связана с общей тенденцией последних лет, когда специалисты по безопасности на Западе уделяют основное внимание передовым технологиям, игнорируя "рутинные" (но все еще важные) основы накопления мощи.

Последняя причина – это, казалось бы, неизбежное предубеждение при рассмотрении таких игроков, как ХАМАС или "Исламское государство", которое отождествляет идеологию ненависти и порочные действия этих групп с их мнимой компетентностью. Подобная недооценка дает политическому и военному руководству негосударственного актора вроде ХАМАСа более широкие возможности для проведения своей политики.

Переход к негосударственным спецоперациям

Пока еще рано с уверенностью говорить о том, почему ХАМАС совершил серьезный стратегический поворот, подготовив и осуществив теракты 7 октября. Из проведенного исследования мы поняли, что тип негосударственного актора имеет значение. Такие боевые группировки, как ХАМАС, "Хезболла" и "Исламское государство" (на пике своего развития), обладают большим человеческим ресурсом, что позволяет им генерировать ресурсы для развития разнообразного военного потенциала. И когда стратегические планировщики стремятся изменить динамику конфликта, они часто обращаются к специальным операциям.

Внезапная операция ХАМАСа привлекла тысячи боевиков, проникающих в Израиль различными способами. В ней были использованы технологии, позволяющие преодолевать препятствия и подавлять наблюдательные посты, а также максимизировать количество смертей и разрушений для достижения политического эффекта – все это можно определить как негосударственную версию рейда, или негосударственной спецоперации. Под специальными операциями мы понимаем индивидуальные и, в данном случае, коллективные тактические действия, которые привели к эффектам, превышающим сами действия. В целом специальные операции – это действия небольших подразделений, которые приводят к эффектам, непосредственно способствующим достижению результатов кампании. Они часто связаны со специальной подготовкой, оборудованием и тактикой, позволяющими небольшим подразделениям добиваться выдающихся результатов.

Внезапная операция ХАМАСа привлекла тысячи боевиков, проникающих в Израиль различными способами Фото: Getty

Классическим примером является штурм бетонной крепости Эбен-Эмаэль в Бельгии с планера в начале вторжения во Францию в 1940 году. Штурмовой инженерный отряд численностью 80 человек сумел вывести из строя важнейшую бельгийскую крепость, способную обстреливать наступающие немецкие колонны. Штурм позволил немцам быстро продвинуться через Голландию, а затем Бельгию и войти во Францию с севера, но, что еще важнее, успех этого наступления убедил союзников, что вторжение идет по тому же пути, что и в 1914 году. Вся эта операция была притворной, чтобы дать возможность главным силам вторжения прорваться через слабо защищенные Арденны. В итоге смелое и новаторское наступление было использовано для начала более масштабной кампании.

Точно так же, как государственные субъекты могут разрабатывать кампании для достижения своих целей, другие субъекты могут задумывать и осуществлять подобные тактические действия, даже если они не обладают такими же возможностями и институтами. В последние недели кампания в Аль-Аксе доминирует в дискуссиях по изучению коллективной безопасности. При этом не рассматривается структурное сходство того, как государства организуют, оснащают, обучают и используют небольшие подразделения для достижения сверхвысоких результатов, или того, что Колин Грэй называет стратегической пользой специальных операций. Создание небольшого подразделения для достижения конкретных результатов может обеспечить две основные возможности.

Во-первых, это экономия сил. Размещение конкретного подразделения в нужное время и в нужном месте может дать эффект, который не под силу более крупным организациям. Имея относительно небольшое число боевиков, ХАМАС сэкономил силы и сумел привлечь внимание мировой общественности, применив новую тактику против своего непосредственного противника – Голиафа.

Во-вторых, использование элементов, позволяющих добиться несоразмерного эффекта, может помочь лицам, принимающим решения, по-новому представить себе возможность достижения результата за счет применения инновационных средств. Девиз Командования специальных боевых действий армии Республики Корея "Сделай невозможное возможным" прямо говорит о расширении возможностей.

ХАМАС явно застал Израиль врасплох. У этой группировки хватило воображения для разработки плана и тактических возможностей для его реализации, поскольку акция в Аль-Аксе отличалась от типичного стиля ее нападений. Хотя коронным номером для группировки были взрывы и мелкие похищения людей, эта кампания продемонстрировала готовность и умение действовать на открытой местности за так называемым военным горизонтом – концептуальной линией, на которой противостоят видимые военные формирования.

Специальные операции также могут предоставить дополнительные возможности для воздействия на волю и восприятие как дружественных, так и вражеских субъектов. Такие операции могут демонстрировать смекалку и хитрость, быть направлены на то, чтобы поставить противника в неловкое положение или поднять моральный дух его сторонников. Пожалуй, самым известным примером, отвечающим всем этим целям влияния, был "Дулиттловский рейд" 1942 года против Японии, который включал в себя заранее продуманную кампанию в СМИ, сопровождавшую его результаты. Аналогичным образом, сторонников ХАМАСа меньше всего волнует, что теракты были направлены против невинных людей, — их больше интересует способность ХАМАСа успешно провести внезапное нападение на ничего не подозревающий Израиль и объединение доменов "воздух-земля-море" в начале нападения. Лучшим подтверждением этого эффекта являются международные митинги в поддержку ХАМАСа и возвращение внимания к проблеме палестинцев в региональный дискурс.

Заключение

Израиль – не единственное государство, для которого негосударственные спецоперации стали сюрпризом. Например, в 2007 году в Карбале боевикам группировки "Асаиб аль-Хак", переодетым в форму американского спецназа, удалось захватить заложников на военной базе США в Ираке. По мере увеличения числа подобных примеров становится все более очевидным, что монополия государств на проведение специальных операций закончилась. Растущее распространение военных технологий в сочетании с постоянной недооценкой боевых группировок позволяет негосударственным структурам противостоять государствам и демонстрировать силу.

Об авторах

Лео Бланкен – доцент кафедры оборонного анализа Военно-морской аспирантуры. Он является автором книги Rational Empires: Institutional Incentives and Imperial Expansion и соредактором книги Assessing War: The Challenge of Measuring Success and Failure.

Иэн Райс – преподаватель кафедры оборонного анализа Военно-морской аспирантуры. Офицер спецназа армии США в отставке, занимается исследованием динамики военных оккупаций и негосударственных специальных операций.

Крейг Уайтсайд – профессор кафедры национальной безопасности Военно-морского колледжа США.