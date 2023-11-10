Евросоюз не сможет предоставить Украине 1 млн боеприпасов до марта 2024 года, — СМИ

По словам журналистов, Евросоюз пообещал поставить Украине миллион артиллерийских боеприпасов до марта 2024 года, но уведомил, что, скорее всего, не сможет справиться с этой задачей.

Евросоюз, скорее всего, не сможет передать Украине 1 млн артиллерийских боеприпасов до марта 2024 года. Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Сообщается, что власти ЕС уже проинформировали государства-члены о том, что блок не выполнит обязательство, которое ранее взял на себя. Это усложнить усилия Украины идти "в ногу" с Россией в ее стремлении увеличить свое производство снарядов и заручиться поддержкой КНДР.

"В соответствии с планами, разработанными ранее в этом году, ЕС обязался поставлять Украине артиллерийские боеприпасы в течение 12-месячного периода, сначала путем использования существующих запасов, а затем посредством контрактов на совместные закупки и увеличения промышленных мощностей", — отметили журналисты.

В материале говорится, что представитель Европейской службы внешних действий отказался комментировать этот вопрос, сославшись на конфиденциальный характер обсуждений.

Отмечается, что некоторые государства-члены ЕС очень неохотно раскрывают подробности поставок, и блок может попросить их предоставить больше информации о планах. Этот вопрос будет обсуждаться на встрече министров обороны ЕС уже на следующей неделе.

Напомним, что 3 ноября США объявили о новом пакете военной помощи Украине. В рамках нового пакета военной помощи США страна получит боеприпасы для ЗРК NASAMS и HIMARS, а также боеприпасы с лазерным наведением для борьбы с беспилотными авиационными системами.