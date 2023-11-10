"В точке невозврата": у Зеленского оценили вероятность завершения войны в 2024 году

Михаил Подоляк, советник Офиса президента Украины, назвал четыре приоритета для того, чтобы приблизить поражение России в войне против нашего государства.

Война в точке невозврата, а Россия прекрасно понимает, если потерпит поражение, обвалится линия фронта, элита прекратит существовать, а собственно само государство в политическом виде не будет функционировать. Об этом Михаил Подоляк, советник Офиса президента Украины, рассказал в интервью для Deutsche Welle.

Он отметил, насколько важно обеспечить поражение России. Если этого не будет, по его словам, война замораживается, а украинское государство, его субъектность, постоянно будет находиться под внешним давлением. В таком случае Россия будет вкладывать большие ресурсы в организацию постоянных терактов, провокацию внутренних политических конфликтов.

"Война в точке невозврата", — пояснил он.

Подоляк отметил, что у украинской власти есть четкое понимание, что нужно для реализации успешного плана. Он назвал четыре приоритета:

корректировка тактики с учетом тех ресурсов, которые Россия тратит;

оценка стратегия с учетом доминантных преимуществ, которые остались у РФ для ликвидации преимуществ;

инвестиции в производства, которые необходимо резко развивать для достижения технологического преимущества;

резкое наращивание давления за счет именно технологического компонента этой войны на те или иные военные порядки России.

Чиновник добавил, что трудно делать прогнозы относительно развития ситуации. По его словам, на это влияет ряд факторов и факторов. Политические дискуссии, в частности в Германии, он назвал важными, поскольку эти решения предопределяют объемы поставок той или иной техники.

Напомним, 8 ноября в Офисе президента назвали главные идеи пропаганды России. Михаил Подоляк заявил, что войны в затяжном формате не будет.