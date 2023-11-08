"Войны в затяжном формате не будет": в Офисе президента назвали главные идеи пропаганды России

Михаил Подоляк, советник ОП Украины, отверг идею переговорного процесса на условиях России, поскольку это только "масштабирует нынешнюю войну".

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Россия пытается запускать примитивные пропагандистские игры. В Telegram-канале Михаил Подоляк, советник Офиса президента Украины, отреагировал на распространение кремлевских нарративов о войне.

Он отметил, что на самом деле нет и не будет перехода войны в затяжной формат. По его словам, сейчас переговоры по объемам оружия продолжаются, инвестиции в производства идут, стратегии корректируются. Подоляк отверг идею переговорного процесса на условиях России.

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"Это не преодолевает проблемы войны, а, наоборот, ее масштабирует", — пояснил представитель Офиса президента.

В сообщении он подчеркнул, что санкции очень эффективны, но нужно преодолевать проблему частных посредников из третьих стран, которые частично позволяют обходить ограничения.

Подоляк назвал и четыре главные пропагандистские идеи фикс России в последние недели. В частности, продвижение таких нарративов как "санкции не работают", "замороженный конфликт", "переговоры", "среди военно-политического руководства Украины раскол". РФ категорически боится военного проигрыша и продолжения давления по линии фронта, поэтому и применяет соответствующие манипуляции, как для украинского народа, так и для западной аудитории.

Затяжная война — заявления Подоляка

4 ноября советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что Россия блефом, шантажом, массовыми смертями и пропагандой пытаются выторговать себе оперативную паузу в войне с Украиной. По его словам, историю нынешней России надо довести до финала, а любой компромисс обеспечит выживание российской элите.

По его словам, Киев провел с Москвой более 200 раундов разговоров о мире, также более 20 раз договаривались о прекращении огня. Все это привело к тому, что 24 февраля 2022 года Путин совершил полномасштабное вторжение.

Напомним, 27 октября в Офисе президента пригрозили РФ ответом на удары по энергетике. Россияне почувствуют на себе последствия ударов ВС РФ по энергетике Украины, заявил советник ОП Михаил Подоляк. Чиновник заверил, что войну "масштабируют" на территорию России.