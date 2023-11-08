"Війни у затяжному форматі не буде": в Офісі президента назвали головні ідеї пропаганди Росії

Михайло Подоляк, радник ОП України, відкинув ідею переговорного процесу на умовах Росії, оскільки це тільки "масштабує теперішню війну".

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Росія намагається запускати примітивні пропагандистські ігри. У Telegram-каналі Михайло Подоляк, радник Офісу президента України, відреагував на поширення кремлівських наративів щодо війни.

Він зазначив, що насправді немає й не буде переходу війни в затяжний формат. З його слів, наразі перемовини стосовно обсягів зброї тривають, інвестиції у виробництва йдуть, стратегії корегуються. Подоляк відкинув ідею переговорного процесу на умовах Росії.

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"Це не долає проблеми війни, а, навпаки, її масштабує", – пояснив представник Офісу президента.

У повідомленні він наголосив, що санкції дуже ефективні, але потрібно долати проблему приватних посередників із третіх країн, що частково дають змогу обходити обмеження.

Подоляк назвав й чотири головні пропагандистські ідеї фікс Росії в останні тижні. Зокрема, просування таких наративів як "санкції не працюють", "заморожений конфлікт", "переговори", "серед військово-політичного керівництва України розкол". РФ категорично боїться військового програшу та продовження тиску по лінії фронту, тому й застосовує відповідні маніпуляції, як для українського народу, так й для західної аудиторії.

Затяжна війна – заяви Подоляка

4 листопада радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк наголосив, що Росія блефом, шантажем, масовими смертями та пропагандою намагаються виторгувати собі оперативну паузу у війні з Україною. З його слів, історію теперішньої Росії треба довести до фіналу, а будь-який компроміс забезпечить виживання російській еліті.

З його слів, Київ провів із Москвою понад 200 раундів розмов про мир, також понад 20 разів домовлялися про припинення вогню. Все це призвело до того, що 24 лютого 2022 року Путін здійснив повномасштабне вторгнення.

Нагадаємо, 27 жовтня в Офісі президента пригрозили РФ відповіддю на удари по енергетиці. Росіяни відчують на собі наслідки ударів ЗС РФ по енергетиці України, заявив радник ОП Михайло Подоляк. Посадовець запевнив, що війну "масштабують" на територію Росії.