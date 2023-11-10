Армия США переделала Хамви под российский танк Т-72 (фото)

Военные регулярно создают танки или БТР, которые имитировали бы российскую технику, в частности на базе Хамви.

В рамках необычного подхода к военной подготовке армии США были показаны макеты танков Т-72 на базе Хамви. Об этом сообщает Defence Blog.

Американская армия представила макет российского танка Т-72 для имитации во время подготовки войск. Макет построили солдаты из 2-й пехотной бригады 25-й пехотной бригады в Объединенном Тихоокеанском многонациональном центре готовности на Гавайях. Учения состоялись 6 ноября 2023 года.

Центр является новейшим в армии США для формирования готовности путем воспроизведения сред или условий, которые будут отражать вероятные сценарии боевых действий. Развертывание Т-72 означает, что военные хотят тренироваться с реалистичными условиями и сценариями.

Под макетом броневик Хамви

Чтобы создать имитацию Т-72, Хамви оснастили специальными каркасами, тканью и другими компонентами. Войска НАТО должны быть готовить к возможным конфликтам на европейском континенте. При этом авторы смогли сделать так, чтобы башня "танка" поворачивалась.

Дополняет картину система лазерного огня MILES. Ее можно установить на различный транспорт или системы вооружения, а дальше регистрировать попадания системой.

Напомним, 10 ноября армия США провела масштабные учения на Гавайях.

12 июля СМИ показали, как РФ имитирует макет "КамАЗа" из деревянных ящиков и резиновых шин.