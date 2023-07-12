Сделали из ящиков: журналист показал, как РФ пытается обмануть ВСУ макетом "КамАЗа" (фото)

По словам Андрея Цаплиенко, ВС РФ пытается использовать подобные нелепо сконструированные из деревянных ящиков, резиновых шин и палок "цели", чтобы обмануть украинских военных.

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Украинский журналист Андрей Цаплиенко показал "цели", которые российская армия использует, чтобы обмануть украинских военных. Соответствующие фото он опубликовал у себя в Telegram-канале.

"Все, что они делают руками, выглядит ужасно. И точно также работает", — написал Цаплиенко.

На снимках видно груду обшарпанных деревянных ящиков, поставленных друг на друга так, чтобы конструкция отдаленно напоминала корпус боевой машины. Внизу к ней придвинуты несколько пар резиновых шин, а сверху лежит длинная черная палка, очень схематично напоминающая пушку. На одном из ящиков маркером написано "камаз". Сверху, опираясь на небольшой ящик, стоят несколько стеклянных окон. Видимо, слегка намекая на лобовое стекло машины.

Так выглядят российские "обманки" для украинских военных Фото: ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS

Так выглядят российские "обманки" для украинских военных Фото: ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS

Ранее мы писали о том, что в течение нескольких дней в начале июля российские бойцы сдавались в плен украинской армии на южном направлении. Один из оккупантов едва не поплатился жизнью, покинув свои позиции. Он рассказал украинским защитникам, что в случае побега командование грозится расстрелом. Оккупант приехал воевать против украинцев из Ставрополя. Его зовут Козликин Евгений Романович, родился в 1992-м году. Проходил службу в подразделении "Шторм Z-4".

Еще один россиянин сдался в плен беспилотному летательному аппарату ВСУ и едва не подорвался на мине, пока шел в сторону позиций украинской армии. Бойцам Вооруженных сил Украины пришлось выдвинуться в серую зону, чтобы оказать первую медицинскую помощь потерпевшему.

Также в сети опубликовали видео россиянина, который так спешил сдаться в плен, что на всех парах выбежал из кустов, свалившись на землю. Оружие оккупант оставил в окопе. Подробности о том, где находятся позиции ВС РФ, которые он покинул, российский оккупант на видео не раскрыл.

Фокус ранее писал о том, что в Минобороны Украины информируют об успехах украинской армии на восточном и южном направлениях. По словам замминистра обороны Анны Маляр, бойцам продвигаться непросто, ведутся тяжелые бои, однако на юге ВСУ удалось подорвать большое количество складов с боеприпасами и снизить число вражеских обстрелов.