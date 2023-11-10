"Загрузились для секретной операции": стали известны потери оккупантов на катерах в Крыму

В результате атаки оккупанты также потеряли две единицы бронетехники, по предварительным данным, БТР-82, и системы ПВО.

Украинские защитники успешно поразили 2 малых десантных корабля класса "Серна" Черноморского флота РФ в оккупированном Крыму в ночь на 10 ноября. В результате спецоперации погибли более двух десятков российских оккупантов. Об этом пишет российский анонимный телеграм-канал "Кремлевская табакерка".

Отмечается, что катера серьезно повреждены. Причем один из них вряд ли подлежит ремонту. Повреждения судов должны оценить специалисты.

"Также оказалось, что на одном из катеров были не только члены экипажа, но и военные, которые загрузились на борт незадолго до удара. По словам источника, "для участия в секретной десантной операции". В результате, погибли четверо членов экипажей катеров и 17 десантников. Потеряно две единицы бронетехники (по предварительным данным, БТР-82) и системы ПВО", — говорится в сообщении.

Собеседник паблика из числа военных Черноморского флота РФ отметил, что сейчас выясняется, почему экипажи катеров и другие службы не заметили дроны противника. Удар произошел, когда катера находились на стоянке.

Атака на российские катера в Крыму

В ГУР подтвердили поражение двух малых десантных катеров класса "Серна", которые Россия активно использовала во время оккупации острова Змеиный для переброски военной техники и десанта. На судах находился экипаж и загружена бронированная техника, в частности БТР-82.

Также, по информации украинской разведки, из-за фактического отсутствия у оккупантов корабельных средств ПВО после ряда атак Сил обороны Украины такие катера с ЗРК на борту захватчики использовали для прикрытия кораблей ЧФ РФ на рейдах.

Ранее сообщалось, что ВСУ поразили "сверхновый" корабль "Аскольд" в Крыму с помощью крылатой ракеты Storm Shadow/SCALP EG. На 27 ноября была запланирована официальная передача и взятие на вооружение корабля "Аскольд" военно-морским флотом РФ.