"Дрон подошел очень тихо": эксперт сообщил важное отличие нового удара по катерам РФ

Военный эксперт Павел Нарожный рассказал детали удара по российским катерам, а также сообщил о новой стратегии использования россиянами своих кораблей в Крыму.

Предыдущие атаки украинских БПЛА были не такими, как 10 ноября, когда два скоростных десантных катера были поражены во временно захваченном Крыму. Появилось важное отличие в модификации дронов. Об этом сказал военный эксперт Павел Нарожный в эфире телемарафона "Единые новости".

По словам эксперта, новый удар, нанесенный БПЛА по российским катерам отличался от предыдущих.

"На этот раз дрон смог подойти очень тихо и незаметно. А предыдущие атаки украинских БПЛА россияне успевали увидели и пытались отбить. А здесь он подошел очень тихо, что-то поменялось в этих дронах. Какая-то уже новая модификация", — пояснил эксперт.

Чего боятся россияне в Крыму: эксперт — о тактике использования флота

Нарожный отметил, что враг в оккупированном Крыму пока не использует основу всего флота, то есть большие корабли. Их россияне не используют.

"Они боятся ударов противокорабельными дронами и так далее. Все, что они делают, так это патрулируют катерами. И этот удар очень важен", — пояснил эксперт.

Почему россияне используют в Крыму только катера

По словам Нарожного, россияне не используют свои большие корабли, потому что волнуются за них именно из-за украинских дронов. Они используют только патрульные катера.

"Основу всего флота, то есть большие корабли, россияне не используют. Они боятся ударов противокорабельными дронами. Все, что они делают — патрулирование катерами. И этот удар очень важен", — сказал Павел Нарожный.

Напомним, утром 10 ноября украинская разведка успешно поразила малые десантные корабли Черноморского флота РФ в оккупированном Крыму во время операции. "Хлопок" уничтожил два катера более древнего проекта 1176 "Акула" и более новый — проекта 11770 "Серна".

В результате атаки оккупанты также потеряли также две единицы бронетехники, по предварительным данным, БТР-82, и системы ПВО.

По информации ГУР, из-за фактического отсутствия у россиян корабельных средств ПВО после ряда атак ВСУ такие катера с ЗРК на борту враг использует для прикрытия кораблей ЧФ РФ на рейдах.