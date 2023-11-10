Попали в частный сектор: РФ ударила ракетами по Одесской области, есть раненые, — ОГА (фото)

В Одесской области объявляли ракетную атаку РФ дважды в течение одного часа, свидетельствуют предупреждения Воздушных Сил ВСУ. Одна из атак завершилась разрушениями гражданских домов и ранениями людей.

Вечером 10 ноября ВС РФ ударили по югу Украины крылатыми ракетами. Российские снаряды повредили дома в частном секторе в Одесской области и достали до портовой инфраструктуры. О последствиях обстрела рассказал глава Одесской ОГА Олег Кипер в Telegram-канале.

Воздушные Силы ВСУ предупредили о ракетной опасности в Одесской области в 19:35 и в 18:49. Через несколько минут в местных пабликах появились сообщения о взрывах, которые слышали жители южного региона. Указывали, что возможно срабатывание ПВО по ракетам, запущенных ВС РФ.

Глава Одесской ОГА Олег Кипер около 21 ч. сообщил детали российского обстрела. По словам чиновника, ракеты повредили частные дома в дачном кооперативе — их видно на фотографиях, сделанных на месте событий. Получили ранения три человека: женщины 96, 73 и 72 лет. Самую старшую пострадавшую пришлось вытаскивать из-под руин, пояснил чиновник: ее доставили в больницу. Другие пострадавшие получили легкие травмы.

Обстрел Одесской области 10 ноября — детали

Согласно предварительным данным, по Одесской области могли нанести удар двумя ракетами "Оникс". Также указывается, что получила повреждения портовая инфраструктура. На данный момент Олег Кипер не подтвердил эту информацию.

Обстрел Одесской области 10 ноября Фото: Скриншот

Воздушные Силы ВСУ пока не сообщали, какие именно ракеты использовали ВС РФ для обстрела Одесской области. Также отсутствует информация на странице Facebook Оперативного или Воздушного командования "Юг".

Отметим, 8 ноября российские войска в очередной раз обстреляли один из украинских портов, рассказали в Одесской ОГА. Ракета ВС РФ повредила гражданское грузовое судно, которое приближалось по пирсу. Погиб украинский лоцман, несколько человек получили ранения.

Кроме того, 9 ноября произошел еще один инцидент с кораблем, который шел из украинского порта Измаил. Как сообщили болгарские СМИ, российский паром столкнулся с этим кораблем, получил пробоину и вернулся в порт Варны.

Напоминаем, росСМИ показали фотографии из города Северодонецка в Луганской области: населенный пункт более года находится в оккупации. Между тем военный эксперт объяснил, какие инструменты должны быть у ВСУ, чтобы обезвредить корабли РФ в Черном море.