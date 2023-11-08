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Военный Фокус Российско-украинская война Обстрелы городов Украины

Направлялось в Китай: Украина озвучила новые детали атаки РФ по судну из Либерии (фото)

Россия, ракетный удар, противорадиолокационная ракета, иностранное судно, погибший, раненые, разрушения судна
Фото: Telegram | Ракетный удар российских агрессоров пришелся на надстройку гражданского судна

По информации военных, ракетный удар пришелся по надстройке гражданского судна. Погиб 43-летний лоцман, поднявшийся на борт для швартовки корабля у причала.

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Российские оккупанты 8 ноября, во второй половине дня, нанесли ракетный удар по инфраструктуре одного из портов в Одесской области и попали по гражданскому судну под флагом Либерии, которое швартовалось у причала. О подробностях удара в телеграм-канале сообщили Силы обороны юга Украины.

Как сообщили военные, противорадиолокационная ракета Х-31П, выпущенная с российских самолетов тактической авиации в Черном море, попала в надстройку гражданского судна. Такая же ракета была использована оккупантами ранее, во время атаки на инфраструктурный объект в Одесской области, когда были ранены три человека.

Россия, ракетный удар, гражданское судно под иностранным флагом Fullscreen
Telegram
Россия, ракетный удар, гражданское судно под иностранным флагом Fullscreen
Telegram
Россия, ракетный удар, гражданское судно под иностранным флагом Fullscreen
Telegram
Россия, ракетный удар, гражданское судно под иностранным флагом Fullscreen
Telegram
Россия, ракетный удар, гражданское судно под иностранным флагом
Россия, ракетный удар, гражданское судно под иностранным флагом
Россия, ракетный удар, гражданское судно под иностранным флагом
Россия, ракетный удар, гражданское судно под иностранным флагом

"Из-за ракетного удара погиб 43-летний лоцман порта, который находился на борту судна, ранения от обломков получили еще один сотрудник порта и три члена экипажа. Один из раненных иностранцев госпитализирован в медучреждение", — рассказали в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, которая начала расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Досмотр продолжается, на месте событий прокуроры с другими правоохранителями фиксируют очередное военное преступление РФ.

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Ракетные удары по зерновому коридору

Как подчеркнул в своем Facebook министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков, именно из-за таких ужасных событий Украина стремится к усилению ПВО и прикрытию юга Украины от российских террористических атак.

"Россия в очередной раз атаковала портовую инфраструктуру Одесской области… Сегодня поражение также получило гражданское судно, которое должно было перевозить железную руду в Китай. К сожалению, российская ракета убила одного человека, и ранила трех членов экипажа — граждан Филиппин", — заметил он.

По данным министра, это 21-я целенаправленная атака России после выхода из зернового соглашения — за это время захватчики повредили более 160 объектов инфраструктуры и 122 транспортных средства.

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Напомним, ранее 7 ноября российские агрессоры нанесли удар по одной из украинских теплоэлектростанций. Оборудование предприятия повреждено.

Как писал Фокус, ВС РФ начали регулярно обстреливать черноморские порты Украины после расторжения зернового соглашения, о чем заявил президент РФ Владимир Путин. В частности, с августа по ноябрь 2023 года от ударов российских ракет и дронов-камикадзе пострадали порты Одессы, Черноморска, Измаила, Рени. Также под обстрелов попали придунайские регионы Румынии — на территории этой страны обнаруживали обломки российских беспилотников.

Напомним, в ночь на 25 октября Вооруженные силы РФ нанесли удар неподалеку от Хмельницкой атомной электростанции. В результате обстрела без электроэнергии остались почти две тысячи потребителей в городах Славута и Нетешин. А 22 октября россияне атаковали еще одну теплоэлектростанцию, серьезно повредив ее оборудование. К счастью, обошлось без пострадавших.