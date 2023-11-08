Направлялось в Китай: Украина озвучила новые детали атаки РФ по судну из Либерии (фото)

По информации военных, ракетный удар пришелся по надстройке гражданского судна. Погиб 43-летний лоцман, поднявшийся на борт для швартовки корабля у причала.

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Российские оккупанты 8 ноября, во второй половине дня, нанесли ракетный удар по инфраструктуре одного из портов в Одесской области и попали по гражданскому судну под флагом Либерии, которое швартовалось у причала. О подробностях удара в телеграм-канале сообщили Силы обороны юга Украины.

Как сообщили военные, противорадиолокационная ракета Х-31П, выпущенная с российских самолетов тактической авиации в Черном море, попала в надстройку гражданского судна. Такая же ракета была использована оккупантами ранее, во время атаки на инфраструктурный объект в Одесской области, когда были ранены три человека.

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"Из-за ракетного удара погиб 43-летний лоцман порта, который находился на борту судна, ранения от обломков получили еще один сотрудник порта и три члена экипажа. Один из раненных иностранцев госпитализирован в медучреждение", — рассказали в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, которая начала расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Досмотр продолжается, на месте событий прокуроры с другими правоохранителями фиксируют очередное военное преступление РФ.

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Ракетные удары по зерновому коридору

Как подчеркнул в своем Facebook министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков, именно из-за таких ужасных событий Украина стремится к усилению ПВО и прикрытию юга Украины от российских террористических атак.

"Россия в очередной раз атаковала портовую инфраструктуру Одесской области… Сегодня поражение также получило гражданское судно, которое должно было перевозить железную руду в Китай. К сожалению, российская ракета убила одного человека, и ранила трех членов экипажа — граждан Филиппин", — заметил он.

По данным министра, это 21-я целенаправленная атака России после выхода из зернового соглашения — за это время захватчики повредили более 160 объектов инфраструктуры и 122 транспортных средства.

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Напомним, ранее 7 ноября российские агрессоры нанесли удар по одной из украинских теплоэлектростанций. Оборудование предприятия повреждено.

Как писал Фокус, ВС РФ начали регулярно обстреливать черноморские порты Украины после расторжения зернового соглашения, о чем заявил президент РФ Владимир Путин. В частности, с августа по ноябрь 2023 года от ударов российских ракет и дронов-камикадзе пострадали порты Одессы, Черноморска, Измаила, Рени. Также под обстрелов попали придунайские регионы Румынии — на территории этой страны обнаруживали обломки российских беспилотников.

Напомним, в ночь на 25 октября Вооруженные силы РФ нанесли удар неподалеку от Хмельницкой атомной электростанции. В результате обстрела без электроэнергии остались почти две тысячи потребителей в городах Славута и Нетешин. А 22 октября россияне атаковали еще одну теплоэлектростанцию, серьезно повредив ее оборудование. К счастью, обошлось без пострадавших.