Прямувало до Китаю: Україна озвучила нові деталі атаки РФ на судно з Ліберії (фото)

За інформацією військових, ракетний удар припав на надбудову цивільного судна. Загинув 43-річний лоцман, який піднявся на борт для швартування корабля біля причалу.

Related video

Російські окупанти 8 листопада, о другій половині дня, завдали ракетного удару по інфраструктурі одного з портів на Одещині та поцілили по цивільному судну під прапором Ліберії, яке швартувалося біля причалу. Про подробиці удару в телеграм-каналі повідомили Сили оборони півдня України.

Як повідомили військові, протирадіолокаційна ракета Х-31П, випущена з російських літаків тактичної авіації в Чорному морі, влучила в надбудову цивільного судна. Таку саму ракету окупанти використали раніше, під час атаки на інфраструктурний об'єкт на Одещині, коли було поранено троє людей.

Telegram Telegram Telegram Telegram

"Через ракетний удар загинув 43-річний лоцман порту, який перебував на борту судна, поранень від уламків зазнав ще один співробітник порту і три члени екіпажу. Одного з поранених іноземців госпіталізовано до медзакладу", — розповіли у пресслужбі Одеської обласної прокуратури, яка розпочала розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Огляд триває, на місці подій прокурори з іншими правоохоронцями фіксують черговий воєнний злочин РФ.

Важливо

Російська ракета Х-31П влучила у цивільне судно в порту Одещини, є загиблий, — Братчук (фото)

Ракетні удари по зерновому коридору

Як наголосив у своєму Facebook міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков, саме через такі жахливі події Україна прагне до посилення ППО та прикриття півдня України від російських терористичних атак.

"Росія вкотре атакувала портову інфраструктуру Одеської області... Сьогодні поразки також зазнало цивільне судно, яке повинно було перевозити залізну руду до Китаю. На жаль, російська ракета вбила одну людину, і поранила трьох членів екіпажу — громадян Філіппін", — зауважив він.

За даними міністра, це 21-ша цілеспрямована атака Росії після виходу із зернової угоди — за цей час загарбники пошкодили понад 160 об'єктів інфраструктури та 122 транспортні засоби.

Важливо

Міжконтинентальна "Булава": російська атомна субмарина провела успішні випробування ракети, — Reuters

Нагадаємо, раніше 7 листопада російські агресори завдали удару по одній з українських теплоелектростанцій. Обладнання підприємства пошкоджено.

Як писав Фокус, ЗС РФ почали регулярно обстрілювати чорноморські порти України після розірвання зернової угоди, про що заявив президент РФ Володимир Путін. Зокрема, із серпня до листопада 2023 року від ударів російських ракет і дронів-камікадзе постраждали порти Одеси, Чорноморська, Ізмаїла, Рені. Також під обстріли потрапили подунайські регіони Румунії — на території цієї країни виявляли уламки російських безпілотників.

Нагадаємо, у ніч на 25 жовтня Збройні сили РФ завдали удару неподалік від Хмельницької атомної електростанції. Унаслідок обстрілу без електроенергії залишилися майже дві тисячі споживачів у містах Славута та Нетішин. А 22 жовтня росіяни атакували ще одну теплоелектростанцію, серйозно пошкодивши її обладнання. На щастя, обійшлося без постраждалих.