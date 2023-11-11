"Пошли на дно": ГУР уточнило последствия удара по российским катерам (фото)

Два десантных катера вместе могли перевезти почти 100 тонн груза или более 100 десантников. Удары морских дронов уменьшили такие возможности для РФ.

Результативный удар надводными беспилотниками по российским кораблям во временно оккупированном Крыму привел к тому, что некоторые катера затонули. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины.

10 ноября Силы обороны осуществили эффективную атаку в районе бухты Узкая на территории т.н. полуострова. После атаки малые десантные корабли Черноморского флота РФ оказались уничтоженными. Спутниковая доразведка показала, что ГУР поразили два катера:

более старого проекта 1176 "Акула";

более нового проекта 11770 "Серна".

В результате атаки оба катера утонули. По данным ГУР, "Акула" пошла на дно сразу, а "Серна" боролась за живучесть, но в конце концов также затонула.

Место затонувших катеров РФ Фото: Главное управление разведки Минобороны Украины

Десантный катер проекта "Серна" — это серия российских скоростных катеров на воздушной каверне. Он предназначен для высадки на необорудованный берег техники и живой силы. Всего на него можно поместить технику весом до 45 тонн или до 92 десантников. Первые катера начали поступать на вооружение в 1994 году. Всего построено 16 единиц, а в строю осталось 10.

Десантный катер проекта "Акула"

Десантный катер проекта 1176 "Акула" — это серия советских/российских изделий, которые строились с 1971 по 2009 годы. Одна "Акула" может перевезти Т-72 или 2 грузовика ГАЗ-66 или же до 50 тонн нагрузки. Личного состава поместится до 20 человек.

Напомним, 10 ноября в ГУР заявили, что катера типа "Серна" не подлежат восстановлению после ударов дронов.

Также разведчики заявляли, что малые десантные катера "Серна" активно использовались для оккупации острова Змеиный.