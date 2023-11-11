"Драйвер экономики": Украина не исключает ударов по нефтегазовым объектам РФ, — Минэнерго

В случае усиления обстрелов украинской инфраструктуры Киев может бить по российским объектам, сказал министр Герман Галущенко.

Украина может атаковать российскую нефтегазовую инфраструктуру, если Россия усилит обстрелы украинской энергетической системы. Об этом в интервью Politico сказал министр энергетики Герман Галущенко.

Россия регулярно осуществляет кибератаки на украинские электросети, а если зимой усилятся обстрелы, то Украина будет бить в ответ. У министра энергетики спросили, может ли означать заявление Зеленского об "ответе" на российские атаки, удары по нефтегазовым объектам, тот ответил, что "это было бы справедливо".

"Это было бы справедливо. Отвечая [на атаку России], мы будем делать таким же образом, нанося удары по энергетической инфраструктуре", — заявил Галущенко.

В издании утверждают, что удары по нефтегазовым объектам РФ могут добавить еще больше потрясений на мировых энергетических рынках. Также Галущенко говорит, что он не обсуждал возможность ударов с американскими чиновниками. Сейчас Европа сильно сократила свою зависимость от российской нефти и газа, но Кремль продает значительные объемы Китаю и Индии, чтобы сдерживать мировые цены на нефть.

"Атаки на инфраструктуру не были бы настолько критичными для цен, особенно когда вы говорите о газе и нефти. Я имею в виду, что это то топливо, которое можно купить не только в России. Я уверен, что мир мог бы справиться", — заявил Галущенко.

Кроме этого украинский министр во время встречи с американскими коллегами настаивал на санкциях против атомной промышленности РФ, включая "Росатом". Цель состоит в том, чтобы заставить оккупантов покинуть Запорожскую АЭС. Ядерное топливо и технологии — это один из крупнейших экспортных товаров РФ.

Напомним, 11 ноября ВС РФ ударили баллистикой по Киеву. Сработала ПВО.

Также в ночь на 11 ноября оккупанты атаковали Украину дронами. Всего было запущено 31 дрон-камикадзе.