"Помним обо всех": Зеленский опубликовал трогательные кадры в годовщину освобождения Херсона

Город россияне захватили в начале марта 2022 года, а в ноябре произошел "жест доброй воли", в ходе которого оккупационным формированиям пришлось отступить на левый берег Днепра.

Владимир Зеленский высказался по поводу первой годовщины деоккупации Херсона. В своих соцсетях глава государства обратился к украинцам и международным партнерам Украины 11 ноября 2023 года.

"Год назад украинский флаг вернулся в Херсон", — начал свое обращение президент, опубликовав кадры освобожденного города осенью 2022 года.

Освобожденный Херсон

"Мы все хорошо помним этот день, эти эмоции. Как люди встречали наших военных, как радовались взрослые и дети. Большая благодарность каждому из воинов, благодаря которым это стало возможным. Помним обо всех, кто отдал свою жизнь ради будущего нашего государства. Херсон и херсонцы, спасибо за вашу стойкость и веру в Украину! Слава нашим героям! Слава нашему крепкому народу!" — написал Зеленский.

Фото: Telegram / Zelenskiy Official Фото: Telegram / Zelenskiy Official Фото: Telegram / Zelenskiy Official Фото: Telegram / Zelenskiy Official Фото: Telegram / Zelenskiy Official

Отметим, что украинские военные освободили Херсон от ВС РФ 11 ноября 2022 года. Город оккупировали в начале марта. Это был единственный захваченный областной центр за период полномасштабного вторжения. Свое отступление россияне объясняли "жестом доброй воли".

Впрочем, левый берег Херсонщины остается под контролем россиян, а областной центр довольно часто обстреливают.

Владимир Зеленский посетил Херсон после деоккупации Фото: Telegram / Zelenskiy Official

Напомним, Херсон планируют защитить дополнительными системами ПВО.

Также Фокус писал о военной ситуации на Херсонщине по состоянию на 8 ноября 2023 года, по данным ISW.