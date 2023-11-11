Особый день для оккупанта: в ВСУ предупреждают о провокациях на Херсонщине

Командование не исключает, что ВС РФ могут взрывать заминированные объекты на левом берегу Днепра, чтобы настроить местных жителей против Сил обороны.

11 ноября 2022 года украинская армия освободила Херсон, который был единственным оккупированным областным центром. Не исключено, что ВС РФ могут готовить провокации. Об этом сообщила руководитель координационного пресс-центра Сил обороны и охраны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Ровно год назад Силы обороны зашли в Херсон. Из-за риска провокаций со стороны оккупантов не исключено, что могут быть провокации. Поэтому решено не проводить массовых мероприятий в областном центре.

"Понимание того, что для оккупантов это может быть особый день, у нас есть. Они продолжают атаки авиации, используют артиллерию, обстрелы продолжаются", — сказала Гуменюк.

Также она добавила, что ВС РФ могут взрывать заминированные объекты на левом берегу Днепра, чтобы провоцировать Силы обороны, в частности таким образом враг хочет настроить местных жителей против украинской армии. Оккупанты утверждают, что якобы ВСУ бьют по критическим объектам. Гуменюк призвала ориентироваться только на украинские официальные сообщения.

Напомним, 11 ноября президент Владимир Зеленский опубликовал кадры в годовщину освобождения Херсона.

10 ноября в НБУ к годовщине освобождения Херсона ввел в обращение памятную монету "Антоновский мост" номиналом в 10 гривен.